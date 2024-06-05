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Лига чемпионов
05 июня 2024, 12:48 | Обновлено 05 июня 2024, 12:50
2330
2

Андрей ЛУНИН: «Было разочарование из-за финала ЛЧ. Я понимаю свой вклад»

Игрок рассказал о завоевании трофея Лиги чемпионов

05 июня 2024, 12:48 | Обновлено 05 июня 2024, 12:50
2330
2
Андрей ЛУНИН: «Было разочарование из-за финала ЛЧ. Я понимаю свой вклад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин оценил завоевание своего второго кубка Лиги чемпионов, а также рассказал о своих эмоциях из-за пропуска финального матча, в котором сыграл Тибо Куртуа.

«Конечно, все были счастливы после игры. А до матча было определенное разочарование из-за болезни. Пройдя такой путь... хочется сыграть в финале, это последний и самый важный матч. Я понимаю свой вклад. Мне было важно быть на матче, потому что пропустить игру и награждение – это был бы такой удар».

«Все закончилось хорошо. Болезнь перед матчем? Сделали тесты на вирус, он показал. Сказали, что это заразное, поэтому я не мог работать с командой. Из-за того, что это передается, то меня отстранили. Но перед вылетом на финал повторный тест уже ничего не показал. Конечно, ощущения были не очень приятные (из-за выбора тренера – прим), потому что больше думаешь – больше загоняешься. Меня спасла семья – ребенок, жена, другие вопросы. Плюс пару дней был в кровати с температурой».

«Первый и второй трофей ЛЧ? Когда больше твой вклад, то это больше ценится. Хочется на поле выигрывать, а не в джинсах. Эмоций было много», – сказал Лунин.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов Тибо Куртуа
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Если хочется на поле выигрывать, а не в джинсах, то в Реале следующие 2-3 года делать нечего. Лунин не вписывается в сливочный дримтим, ждать травмы Куртуа как-то неправильно.
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+3
BARA.bass
Тут палка с двух концов. Да сидел на лавке постоянно, но выпал шанс и благодаря тебе твой клуб выиграл ЛЧ. Некоторые голкипера всю свою карьеру мечтают выиграть трофей, и не выходит, а тут у тебя уже есть ушастый, так что считаю что все терпения вознагродились в тройне.Теперь можно переходить в Топ клуб, и быть первой скрипкой.
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