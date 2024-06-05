Андрей ЛУНИН: «Было разочарование из-за финала ЛЧ. Я понимаю свой вклад»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин оценил завоевание своего второго кубка Лиги чемпионов, а также рассказал о своих эмоциях из-за пропуска финального матча, в котором сыграл Тибо Куртуа.

«Конечно, все были счастливы после игры. А до матча было определенное разочарование из-за болезни. Пройдя такой путь... хочется сыграть в финале, это последний и самый важный матч. Я понимаю свой вклад. Мне было важно быть на матче, потому что пропустить игру и награждение – это был бы такой удар».

«Все закончилось хорошо. Болезнь перед матчем? Сделали тесты на вирус, он показал. Сказали, что это заразное, поэтому я не мог работать с командой. Из-за того, что это передается, то меня отстранили. Но перед вылетом на финал повторный тест уже ничего не показал. Конечно, ощущения были не очень приятные (из-за выбора тренера – прим), потому что больше думаешь – больше загоняешься. Меня спасла семья – ребенок, жена, другие вопросы. Плюс пару дней был в кровати с температурой».

«Первый и второй трофей ЛЧ? Когда больше твой вклад, то это больше ценится. Хочется на поле выигрывать, а не в джинсах. Эмоций было много», – сказал Лунин.