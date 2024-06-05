Жасмин Паолини – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос
5 июня состоятся два матча 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции в женском одиночном разряде.
Первыми на корт выйдут итальянка Жасмин Паолини (№15 WTA) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA). Время начала встречи – 15:15 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, итальянка выиграла 1 раз.
В полуфинале победительница матча сыграет с Миррой Андреевой (№38 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).
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