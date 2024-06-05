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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 11:42 | Обновлено 05 июня 2024, 11:47
1879
1

Шаран находится на базе Александрии. Известна причина его появления там

Тренер сейчас проходит лечебные процедуры в Александрии 

05 июня 2024, 11:42 | Обновлено 05 июня 2024, 11:47
1879
1
Шаран находится на базе Александрии. Известна причина его появления там
УПЛ. Владимир Шаран

Добропорядочные человеческие отношения являются основной не только в повседневной жизни, но и в спорте и, в частности, в футболе. Случаи проявления футбольного братства, к счастью, еще встречаются и не являются единичными. В этом убедился известный украинский тренер Владимир Шаран, который в течение двух предыдущих лет работал в «Минае».

52-летний специалист, который еще раньше не один сезон возглавлял «Александрию», сейчас живет в этом городе. Давние футбольные травмы, полученные им в течение двух десятилетий активных выступлений в футболе, отзываются и по сей день. Владимир Шаран перенес на ноге три операции, что накладывает отпечаток на его самочувствие. Поэтому нуждается в постоянном наблюдении и лечении. Бывший клуб не отказал ему в этом, проявив то самое футбольное братство. Узнав о необходимости экс-тренера, генеральный директор ФК «Александрия» Иван Кузьменко охотно дал согласие на лечебные визиты на клубную базу.

«Еще в разгар весны я вынужден был попасть под опеку клубного врача «Александрии», который является профессионалом в своем деле, – рассказал Шаран корреспонденту Sport.ua. – К тому же, на базе есть вся необходимая для лечения аппаратура. С тех пор вот уже месяца полтора и посещаю медицинский штаб «Александрии».

Впервые после перерыва в несколько лет приехав на базу, увидел приветливого и улыбающегося коллегу Руслана Ротаня, который сейчас возглавляет команду. Было также очень приятно увидеть многих тех людей, с кем работал вместе - девушек с кухни, директора базы, администратора команды, водителей. Был рад с ними обняться, пообщаться. Меня посетило ностальгическое ощущение, как будто оказался в прошлом. Хочу поблагодарить ФК «Александрия» за человеческое отношение, за внимание и отзывчивость».

Ранее сообщалось, что «Александрия» подписала защитника «Черноморца».

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инсайд Владимир Шаран Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Gargantua
ты смотри, из Львова переехал в райцентр, хотя у него и в Киеве была хорошая квартира.
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