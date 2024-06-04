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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 15:22 | Обновлено 04 июня 2024, 15:23
857
4

Источник: Александрия подписала защитника Черноморца

Илья Ухань подписал двухлетний контракт

04 июня 2024, 15:22 | Обновлено 04 июня 2024, 15:23
857
4
Источник: Александрия подписала защитника Черноморца
ФК Черноморец. Илья Ухань

«Александрия» подписала контракт с правым защитником одесского «Черноморца» Ильей Уханем, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, трудовой договор 21-летнего футболиста с командой Руслана Ротаня будет действовать в течение следующих 2 сезонов.

В этом сезоне Илья Ухань провел лишь 1 матч в Украинской Премьер-лиге, выйдя на замену в поединке против «Александрии» (5:1). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Александрия» интересуется двумя игроками «Днепра-1»: вратарем Яковом Кинарейкиным и защитником Никитой Кононовым.

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Александрия Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Gargantua
как бы он ковид с собой не привез
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Southeast*
Китаец
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Falko
Хто це? )
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alex belogubko
взамен на Авагимяна
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