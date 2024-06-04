Источник: Александрия подписала защитника Черноморца

«Александрия» подписала контракт с правым защитником одесского «Черноморца» Ильей Уханем, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, трудовой договор 21-летнего футболиста с командой Руслана Ротаня будет действовать в течение следующих 2 сезонов.

В этом сезоне Илья Ухань провел лишь 1 матч в Украинской Премьер-лиге, выйдя на замену в поединке против «Александрии» (5:1). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Александрия» интересуется двумя игроками «Днепра-1»: вратарем Яковом Кинарейкиным и защитником Никитой Кононовым.