Александр Зверев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июня состоится заключительный матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции.

За путевку сразятся немец Александр Зверев (№4 ATP) и австралиец Алекс де Минаур (№11 ATP). Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

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Это будет 10-я встреча теннисистов, немец выиграл 7 раз.

В полуфинале победитель матча сыграет против Каспера Рууда из Норвегии (№7 ATP).

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