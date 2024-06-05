Александр Зверев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос
5 июня состоится заключительный матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции.
За путевку сразятся немец Александр Зверев (№4 ATP) и австралиец Алекс де Минаур (№11 ATP). Время начала встречи – 21:15 по Киеву.
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Это будет 10-я встреча теннисистов, немец выиграл 7 раз.
В полуфинале победитель матча сыграет против Каспера Рууда из Норвегии (№7 ATP).
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