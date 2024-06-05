Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александр Зверев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 11:45 |
58
0

Александр Зверев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос

05 июня 2024, 11:45 |
58
0
Александр Зверев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

5 июня состоится заключительный матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции.

За путевку сразятся немец Александр Зверев (№4 ATP) и австралиец Алекс де Минаур (№11 ATP). Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисистов, немец выиграл 7 раз.

В полуфинале победитель матча сыграет против Каспера Рууда из Норвегии (№7 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Жасмин Паолини – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк / Русе – Андреева / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Александр Зверев Алекс де Минаур смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Футбол | 04 июня 2024, 11:17 0
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе

Энтони Джошуа заинтересован в «Уотфорде», где играет сын Шевченко

Не Мбаппе единым. Реал подпишет еще одного центрфорварда
Футбол | 04 июня 2024, 13:40 1
Не Мбаппе единым. Реал подпишет еще одного центрфорварда
Не Мбаппе единым. Реал подпишет еще одного центрфорварда

Мадридский клуб выкупит контракт Хоселу

Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 05.06.2024, 07:55
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Известен характер травмы Джоковича, из-за которой он снялся с Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2024, 19:41
Известен характер травмы Джоковича, из-за которой он снялся с Ролан Гаррос
Известен характер травмы Джоковича, из-за которой он снялся с Ролан Гаррос
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Бокс | 04.06.2024, 10:40
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2024, 11:00 4
Теннис
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
04.06.2024, 00:03 15
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 11
Теннис
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
04.06.2024, 03:05
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
04.06.2024, 17:55 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем