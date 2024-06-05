ФОТО. Свитолина сделала МРТ после завершения борьбы на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла обследование спины. Украинка выложила фото в инстаграм, на котором изображен МРТ сканер и подпись: «Мы снова встретились».

Отметим, что о предстоящем обследовании украинка говорила после поражения от Елены Рыбакиной в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Мы все еще занимаемся моей травмой спины. К сожалению, иногда она реагирует хорошо на все процедуры, иногда нет. Поэтому перед каждым игровым блоком, вот как сейчас будут травяные турниры, мы делаем обследование, чтобы увидеть, есть ли улучшение или нет. И дальше уже что-то с этим делаем или берем несколько недель на передышку. Сейчас я немного отдохну, насколько смогу, потому что травяной сезон уже на носу. Но я попробую позаботиться о себе, насколько будет возможность. Конечно, я не молодею, поэтому мне надо для этого немного больше времени», – рассказала Свитолина после завершения борьбы на Ролан Гаррос.