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Ролан Гаррос
05 июня 2024, 10:55 | Обновлено 05 июня 2024, 10:58
291
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Костюк / Русе – Андреева / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Ролан Гаррос

05 июня 2024, 10:55 | Обновлено 05 июня 2024, 10:58
291
0
Костюк / Русе – Андреева / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

5 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с «нейтральным» дуэтом Мирра Андреева / Вера Звонарева.​ Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Симонны Матье. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Эмма Наварро / Диана Шнайдер – Сара Эррани / Жасмин Паолини.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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