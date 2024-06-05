Костюк / Русе – Андреева / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с «нейтральным» дуэтом Мирра Андреева / Вера Звонарева.​ Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Симонны Матье. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Эмма Наварро / Диана Шнайдер – Сара Эррани / Жасмин Паолини.

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