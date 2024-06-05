Костюк / Русе – Андреева / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Ролан Гаррос
5 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с «нейтральным» дуэтом Мирра Андреева / Вера Звонарева. Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Симонны Матье. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Эмма Наварро / Диана Шнайдер – Сара Эррани / Жасмин Паолини.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия впервые в карьере обыграла соперницу из топ-100 рейтинга WTA
«Атлетико» нацелился на подписание украинского вратаря