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  4. Киченок / Като – Гофф / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 09:59 |
103
0

Киченок / Като – Гофф / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала парного разряда на Ролан Гаррос

05 июня 2024, 09:59 |
103
0
Киченок / Като – Гофф / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
screenshot. Надежда Киченок и Мию Като

5 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Мию Като из Японии сразятся с ​пятым сеяным дуэтом Коко Гофф (США) / Катерина Синякова (Чехия).​ Матч начнется вторым запуском на корте имени Симонны Матье. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Кэролайн Доулхайд / Дезери Кравчик – Джулиана Олмос / Александра Панова.

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Надежда Киченок смотреть онлайн Мию Като Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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