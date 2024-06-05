Киченок / Като – Гофф / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Мию Като из Японии сразятся с ​пятым сеяным дуэтом Коко Гофф (США) / Катерина Синякова (Чехия).​ Матч начнется вторым запуском на корте имени Симонны Матье. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Кэролайн Доулхайд / Дезери Кравчик – Джулиана Олмос / Александра Панова.

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