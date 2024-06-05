Ролан Гаррос05 июня 2024, 09:17 |
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Синнер и Алькарас сыграют в самом «молодом» полуфинале РГ с 2008 года
16 лет назад за путевку сражались молодые Рафаэль Надаль и Новак Джокович
05 июня 2024, 09:17 |
568
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21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) сразится против 22-летнего итальянца Янника Синнера (№2 ATP) в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Это будет первый полуфинал в мужском одиночном разряде на Ролан Гаррос между двумя игроками в возрасте до 23 лет с 2008 года.
Тогда на корт вышли Рафаэль Надаль и Новак Джокович, испанец победил со счетом 6:4, 6:2, 7:6(3).
Алькарас и Синнер сыграют полуфинальный матч 7 июня.
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