Синнер и Алькарас сыграют в самом «молодом» полуфинале РГ с 2008 года

21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) сразится против 22-летнего итальянца Янника Синнера (№2 ATP) в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Это будет первый полуфинал в мужском одиночном разряде на Ролан Гаррос между двумя игроками в возрасте до 23 лет с 2008 года.

Тогда на корт вышли Рафаэль Надаль и Новак Джокович, испанец победил со счетом 6:4, 6:2, 7:6(3).

Алькарас и Синнер сыграют полуфинальный матч 7 июня.