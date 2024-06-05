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  4. Синнер и Алькарас сыграют в самом «молодом» полуфинале РГ с 2008 года
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 09:17 |
568
1

Синнер и Алькарас сыграют в самом «молодом» полуфинале РГ с 2008 года

16 лет назад за путевку сражались молодые Рафаэль Надаль и Новак Джокович

05 июня 2024, 09:17 |
568
1
Синнер и Алькарас сыграют в самом «молодом» полуфинале РГ с 2008 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) сразится против 22-летнего итальянца Янника Синнера (№2 ATP) в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Это будет первый полуфинал в мужском одиночном разряде на Ролан Гаррос между двумя игроками в возрасте до 23 лет с 2008 года.

Тогда на корт вышли Рафаэль Надаль и Новак Джокович, испанец победил со счетом 6:4, 6:2, 7:6(3).

Алькарас и Синнер сыграют полуфинальный матч 7 июня.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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T-800
Синнер и Алькарас визуально с большим отрывом на фоне Руне, как в свое время Надаль и Федерер против Джоковича
формально мини-копия большой тройки собрана, и медведевы-рублёвы-зверевы-циципасы за бердыхов, ХМДП, вавринок ... марреев,нишикориев, ферреров.
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