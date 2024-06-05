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  4. Тренер Синнера вывел 4-го теннисиста на первое место в мировом рейтинге
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 08:17 |
760
2

Тренер Синнера вывел 4-го теннисиста на первое место в мировом рейтинге

Даррен Кэхилл знает свое дело

05 июня 2024, 08:17 |
760
2
Тренер Синнера вывел 4-го теннисиста на первое место в мировом рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даррен Кэхилл и Янник Синнер

Янник Синнер поднимется на первую строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.

22-летний итальянец станет четвертым игроком, поднявшимся на первую строчку под руководством Даррена Кэхилла.

Ранее австралийский специалист приводил на вершину Ллейтона Хьюитта (в 2001-м), Андре Агасси (в 2003-м) и Симону Халеп (в 2017-м).

Кэхилл входит в команду итальянца с 2022 года. Также Синнера тренирует Симоне Ваньоцци, который ранее не работал с топовыми теннисистами.

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Янник Синнер рейтинг ATP
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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naverland
Конечно иметь 2 топ тренера это круто, но какой %$ он от этого теряет.
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0
captain2009
Кехіл - спец класний. факт. Але виникло інше питання (сорі за офтоп). Чому Ллейтон Г'юїтт (через Г) але Сімона Халеп? ))) якщо вже використовувати цей новий правопис, так однаково скрізь міняти H на Г, або вже лишати в обох випадках Х (тобто так, як і вимовляється ім'я в мові оригиналу). 
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