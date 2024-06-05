Тренер Синнера вывел 4-го теннисиста на первое место в мировом рейтинге

Янник Синнер поднимется на первую строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.

22-летний итальянец станет четвертым игроком, поднявшимся на первую строчку под руководством Даррена Кэхилла.

Ранее австралийский специалист приводил на вершину Ллейтона Хьюитта (в 2001-м), Андре Агасси (в 2003-м) и Симону Халеп (в 2017-м).

Кэхилл входит в команду итальянца с 2022 года. Также Синнера тренирует Симоне Ваньоцци, который ранее не работал с топовыми теннисистами.