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05 июня 2024, 08:35 | Обновлено 05 июня 2024, 08:38
564
0

Украина – Франция. 1/8 финала ЧЕ-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 июня в 17:00 матч плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу

05 июня 2024, 08:35 | Обновлено 05 июня 2024, 08:38
564
0
Украина – Франция. 1/8 финала ЧЕ-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
EMF

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

5 июня в 17:00 в матче 1/8 финала встречаются команды Украины и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в групповом раунде обыграла команды Англии (5:2) и Греции (1:0), а затем проиграла Казахстану (2:3). Сине-желтые набрали 6 очков и заняли второе место в группе B.

Команда Виталия Мельника в 1/8 финала сыграет против сборной Франции, занявшей 2-е место в группе F (4 очка). Французы обыграли Италию (3:1), сыграли вничью с Бельгией (3:3) и уступили Азербайджану (1:3).

Победитель матча между Украиной и Францией выйдет в четвертьфинал на лучшего в паре Черногория – Польша. Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся до 8 июня.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния), 5 июня

Пары 1/8 финала (по сетке, время киевское)

  • 20:00. Черногория – Польша
  • 17:00. Украина – Франция
  • 13:30. Сербия – Венгрия
  • 23:00. Словакия – Бельгия
  • 12:00. Румыния – Грузия
  • 21:30. Босния и Герцеговина – Чехия
  • 15:00. Казахстан – Словения
  • 18:30. Азербайджан – Болгария

Украина – Франция. 1/8 финала ЧЕ-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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