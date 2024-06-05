Украина – Франция. 1/8 финала ЧЕ-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 июня в 17:00 матч плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу
В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
5 июня в 17:00 в матче 1/8 финала встречаются команды Украины и Франции.
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Сборная Украины в групповом раунде обыграла команды Англии (5:2) и Греции (1:0), а затем проиграла Казахстану (2:3). Сине-желтые набрали 6 очков и заняли второе место в группе B.
Команда Виталия Мельника в 1/8 финала сыграет против сборной Франции, занявшей 2-е место в группе F (4 очка). Французы обыграли Италию (3:1), сыграли вничью с Бельгией (3:3) и уступили Азербайджану (1:3).
Победитель матча между Украиной и Францией выйдет в четвертьфинал на лучшего в паре Черногория – Польша. Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся до 8 июня.
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния), 5 июня
Пары 1/8 финала (по сетке, время киевское)
- 20:00. Черногория – Польша
- 17:00. Украина – Франция
- 13:30. Сербия – Венгрия
- 23:00. Словакия – Бельгия
- 12:00. Румыния – Грузия
- 21:30. Босния и Герцеговина – Чехия
- 15:00. Казахстан – Словения
- 18:30. Азербайджан – Болгария
Украина – Франция. 1/8 финала ЧЕ-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
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