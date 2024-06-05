Другие новости05 июня 2024, 06:23 | Обновлено 05 июня 2024, 07:03
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ВИДЕО. Украина минимально уступила Казахстану на ЧЕ-2024 по мини-футболу
Несмотря на поражение, украинская сборная вышла в 1/8 финала
05 июня 2024, 06:23 | Обновлено 05 июня 2024, 07:03
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В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
3 июня в 20:30 сборная Украины проиграла команде Казахстана (2:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Хотя Украина уступила Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу.
Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением (6 очков).
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния). Группа B. 3-й тур, 3 июня
20:30. Казахстан – Украина – 3:2
Видео голов и обзор матча
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