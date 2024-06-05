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05 июня 2024, 06:23 | Обновлено 05 июня 2024, 07:03
792
1

ВИДЕО. Украина минимально уступила Казахстану на ЧЕ-2024 по мини-футболу

Несмотря на поражение, украинская сборная вышла в 1/8 финала

05 июня 2024, 06:23 | Обновлено 05 июня 2024, 07:03
792
1
ВИДЕО. Украина минимально уступила Казахстану на ЧЕ-2024 по мини-футболу
FH

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

3 июня в 20:30 сборная Украины проиграла команде Казахстана (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хотя Украина уступила Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу.

Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением (6 очков).

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния). Группа B. 3-й тур, 3 июня

20:30. Казахстан – Украина – 3:2

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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