Товарищеские матчи
Чемпионат Европы05 июня 2024, 06:34 | Обновлено 05 июня 2024, 07:29
58
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Ирландия – Венгрия – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Дублине
05 июня 2024, 06:34 | Обновлено 05 июня 2024, 07:29
58
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4 июня в Дублине товарищеский матч провели сборные Ирландии и Венгрии (2:1).
Команда Венгрии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.
У хозяев поля победный гол на 90+2 минуте забил Трой Пэрротт.
Товарищеский матч
Дублин, 4 июня
Ирландия – Венгрия – 2:1
Голы: Адам Ида, 36, Трой Пэрротт, 90+2 – Адам Ланг, 40
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (Ирландия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Ланг (Венгрия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Айда (Ирландия).
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