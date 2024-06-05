Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия – Венгрия – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Ирландия
04.06.2024 21:45 – FT 2 : 1
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
05 июня 2024, 06:34 | Обновлено 05 июня 2024, 07:29
58
0

Ирландия – Венгрия – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Дублине

05 июня 2024, 06:34 | Обновлено 05 июня 2024, 07:29
58
0
Ирландия – Венгрия – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в Дублине товарищеский матч провели сборные Ирландии и Венгрии (2:1).

Команда Венгрии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

У хозяев поля победный гол на 90+2 минуте забил Трой Пэрротт.

Товарищеский матч

Дублин, 4 июня

Ирландия – Венгрия – 2:1

Голы: Адам Ида, 36, Трой Пэрротт, 90+2 – Адам Ланг, 40

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (Ирландия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Ланг (Венгрия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Айда (Ирландия).
По теме:
Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча
Испания – Андорра. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ВИДЕО. Украина минимально уступила Казахстану на ЧЕ-2024 по мини-футболу
Евро-2024 сборная Ирландии по футболу сборная Венгрии по футболу видео голов и обзор товарищеские матчи
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04 июня 2024, 08:21 5
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Футбол | 04 июня 2024, 07:24 20
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины

«Наполи» планирует провести рекордную трансферную кампанию

Швейцария – Эстония – 4:0. Разгром перед Евро. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.06.2024, 03:59
Швейцария – Эстония – 4:0. Разгром перед Евро. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Эстония – 4:0. Разгром перед Евро. Видео голов и обзор матча
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Футбол | 04.06.2024, 11:25
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.06.2024, 01:55
Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3. Видео голов и обзор матча
Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
03.06.2024, 20:17 6
Бокс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2024, 11:00 4
Теннис
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
04.06.2024, 06:49 17
Футбол
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 11
Теннис
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
04.06.2024, 07:11 8
Футбол
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем