Товарищеские матчи
Чемпионат Европы05 июня 2024, 05:29 | Обновлено 05 июня 2024, 06:00
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Румыния – Болгария – 0:0. Как хозяева не забили пенальти. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Бухаресте
05 июня 2024, 05:29 | Обновлено 05 июня 2024, 06:00
135
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4 июня в Бухаресте товарищеский матч провели сборные Румынии и Болгарии (0:0).
Команда Румынии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.
У хозяев поля Деннис Ман не забил пенальти на 51- й минуте.
Товарищеский матч
Бухарест, 4 июня
Румыния – Болгария – 0:0
Незабитый пенальти: Деннис Ман, 51 (Румыния)
Видеообзор матча
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