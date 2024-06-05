Румыния – Болгария – 0:0. Как хозяева не забили пенальти. Видеообзор матча

4 июня в Бухаресте товарищеский матч провели сборные Румынии и Болгарии (0:0).

Команда Румынии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

У хозяев поля Деннис Ман не забил пенальти на 51- й минуте.

Товарищеский матч

Бухарест, 4 июня

Румыния – Болгария – 0:0

Незабитый пенальти: Деннис Ман, 51 (Румыния)

Видеообзор матча