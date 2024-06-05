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  4. Румыния – Болгария – 0:0. Как хозяева не забили пенальти. Видеообзор матча
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Румыния
04.06.2024 21:30 – FT 0 : 0
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Чемпионат Европы
05 июня 2024, 05:29 | Обновлено 05 июня 2024, 06:00
135
0

Румыния – Болгария – 0:0. Как хозяева не забили пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Бухаресте

05 июня 2024, 05:29 | Обновлено 05 июня 2024, 06:00
135
0
Румыния – Болгария – 0:0. Как хозяева не забили пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Деннис Ман

4 июня в Бухаресте товарищеский матч провели сборные Румынии и Болгарии (0:0).

Команда Румынии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

У хозяев поля Деннис Ман не забил пенальти на 51- й минуте.

Товарищеский матч

Бухарест, 4 июня

Румыния – Болгария – 0:0

Незабитый пенальти: Деннис Ман, 51 (Румыния)

Видеообзор матча

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Евро-2024 сборная Румынии по футболу сборная Болгарии по футболу видео голов и обзор пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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