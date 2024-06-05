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  4. Австрия – Сербия – 2:1. Три гола в первом тайме. Видео голов и обзор матча
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Австрия
04.06.2024 21:45 – FT 2 : 1
Сербия
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Чемпионат Европы
05 июня 2024, 04:59 | Обновлено 05 июня 2024, 05:15
107
0

Австрия – Сербия – 2:1. Три гола в первом тайме. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Вене

05 июня 2024, 04:59 | Обновлено 05 июня 2024, 05:15
107
0
Австрия – Сербия – 2:1. Три гола в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в Вене товарищеский матч провели сборные Австрии и Сербии (2:1).

Обе команды ведут подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

Все три гола были забиты в первом тайме: хозяева отличились дважды, а гости – один раз.

Товарищеский матч

Вена, 4 июня

Австрия – Сербия – 2:1

Голы: Виммер, 10, Баумгартнер, 13 – Павлович, 35

Видео голов и обзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Страхиня Павлович (Сербия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Виммер (Австрия).
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Евро-2024 сборная Австрии по футболу сборная Сербии по футболу видео голов и обзор Кристоф Баумгартнер
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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