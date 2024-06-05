Австрия – Сербия – 2:1. Три гола в первом тайме. Видео голов и обзор матча

4 июня в Вене товарищеский матч провели сборные Австрии и Сербии (2:1).

Обе команды ведут подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

Все три гола были забиты в первом тайме: хозяева отличились дважды, а гости – один раз.

Товарищеский матч

Вена, 4 июня

Австрия – Сербия – 2:1

Голы: Виммер, 10, Баумгартнер, 13 – Павлович, 35

Видео голов и обзор матча