Товарищеские матчи
Чемпионат Европы05 июня 2024, 04:59 | Обновлено 05 июня 2024, 05:15
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Австрия – Сербия – 2:1. Три гола в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Вене
05 июня 2024, 04:59 | Обновлено 05 июня 2024, 05:15
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4 июня в Вене товарищеский матч провели сборные Австрии и Сербии (2:1).
Обе команды ведут подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.
Все три гола были забиты в первом тайме: хозяева отличились дважды, а гости – один раз.
Товарищеский матч
Вена, 4 июня
Австрия – Сербия – 2:1
Голы: Виммер, 10, Баумгартнер, 13 – Павлович, 35
Видео голов и обзор матча
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Страхиня Павлович (Сербия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Виммер (Австрия).
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