ВИДЕО. Украина минимально обыграла Грецию на ЧЕ-2024 по мини-футболу
Сине-желтые благодаря двум победам вышли в плей-офф чемпионата Европы
В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
2 июня в матче 2-го тура Украина нанесла поражение Греции и вышла в плей-офф из группы B благодаря двум победам.
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Единственный в матче гол на 7-й минуте забил Игорь Тихненко, головой замкнув пас с аута. В его активе – уже три гола на турнира.
Во втором тайме греки отправили мяч в ворота украинцев со стандарта, но судьи гол не засчитали. Судя по всему, после свободного удара никто не коснулся мяча до того, как он залетел в сетку.
Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся до 8 июня, в них принимают участие 24 команды.
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния). Группа B, 2-й тур, 2 июня
16:45. Украина – Греция – 1:0
Гол: Игорь Тихненко, 7
Видео голов и обзор матча
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