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05 июня 2024, 04:23 | Обновлено 05 июня 2024, 04:34
218
0

ВИДЕО. Украина минимально обыграла Грецию на ЧЕ-2024 по мини-футболу

Сине-желтые благодаря двум победам вышли в плей-офф чемпионата Европы

05 июня 2024, 04:23 | Обновлено 05 июня 2024, 04:34
218
0
ВИДЕО. Украина минимально обыграла Грецию на ЧЕ-2024 по мини-футболу
FH

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

2 июня в матче 2-го тура Украина нанесла поражение Греции и вышла в плей-офф из группы B благодаря двум победам.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол на 7-й минуте забил Игорь Тихненко, головой замкнув пас с аута. В его активе – уже три гола на турнира.

Во втором тайме греки отправили мяч в ворота украинцев со стандарта, но судьи гол не засчитали. Судя по всему, после свободного удара никто не коснулся мяча до того, как он залетел в сетку.

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся до 8 июня, в них принимают участие 24 команды.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния). Группа B, 2-й тур, 2 июня

16:45. Украина – Греция – 1:0

Гол: Игорь Тихненко, 7

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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