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Швейцария
04.06.2024 21:15 – FT 4 : 0
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05 июня 2024, 03:59 | Обновлено 05 июня 2024, 04:08
46
0

Швейцария – Эстония – 4:0. Разгром перед Евро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Люцерне

05 июня 2024, 03:59 | Обновлено 05 июня 2024, 04:08
46
0
Швейцария – Эстония – 4:0. Разгром перед Евро. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в Люцерне товарищеский матч провели сборные Швейцарии и Эстонии (4:0).

Швейцарцы ведут подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии

Товарищеский матч

Люцерн, 4 июня

Швейцария – Эстония 4:0

Голы: Цубер, 20, Амдуни, 47, Эльведи, 63, Шакири, 70 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Джердан Шакири (Швейцария).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Эльведи (Швейцария).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Цубер (Швейцария).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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