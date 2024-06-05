Товарищеские матчи
Чемпионат Европы05 июня 2024, 03:59 | Обновлено 05 июня 2024, 04:08
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Швейцария – Эстония – 4:0. Разгром перед Евро. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Люцерне
05 июня 2024, 03:59 | Обновлено 05 июня 2024, 04:08
46
0
4 июня в Люцерне товарищеский матч провели сборные Швейцарии и Эстонии (4:0).
Швейцарцы ведут подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии
Товарищеский матч
Люцерн, 4 июня
Швейцария – Эстония – 4:0
Голы: Цубер, 20, Амдуни, 47, Эльведи, 63, Шакири, 70 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Джердан Шакири (Швейцария).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Эльведи (Швейцария).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Цубер (Швейцария).
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