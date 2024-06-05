ВИДЕО. Как Украина переиграла Англию на ЧЕ-2024 по мини-футболу

В боснийском городе Сараево проходит чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

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В первом поединке турнира сборная Украины под руководством Виталия Мельника уверенно обыграла команду Англии со счетом 5:2. Дубль в начале матча оформил Игорь Тихненко, затем сине-желтые забили еще два гола в первом тайме (4:0) и фактически заранее решили судьбу матча.

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся до 8 июня, в них принимают участие 24 команды.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния). Группа B. 1-й тур, 1 июня

Англия – Украина – 2:5

Голы: Харри Саржент, 39, Каллам Гарднер, 48 – Игорь Тихненко, 4, 7, Виталий Мельник, 14, Валерий Власович, 18, Денис Сандецкий, 49

Видеообзор матча