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  4. Словения – Армения – 2:1. Неудача Петракова. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Словения
04.06.2024 19:00 – FT 2 : 1
Армения
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Чемпионат Европы
05 июня 2024, 02:59 | Обновлено 05 июня 2024, 03:18
22
0

Словения – Армения – 2:1. Неудача Петракова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

05 июня 2024, 02:59 | Обновлено 05 июня 2024, 03:18
22
0
Словения – Армения – 2:1. Неудача Петракова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

4 июня в Любляне состоялся товарищеский матч, в котором Словения обыграла Армению со счетом 2:1.

Подопечные украинского коуча Александра Петракова отправились в Любляну, чтобы помочь сопернику подготовиться к Евро-2024.

Победу Словении на 63-й минуте принес точный удар под перекладину от ветерана Йосипа Иличича.

Товарищеский матч

4 июня. Любляна (Словения), Стадион Стожице

Словения – Армения – 2:1

Голы: Млакар, 11, Иличич, 63 – Ароян, 56.

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Словения).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Вараздат Ароян (Армения).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Млакар (Словения).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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