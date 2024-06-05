Словения – Армения – 2:1. Неудача Петракова. Видео голов и обзор матча

4 июня в Любляне состоялся товарищеский матч, в котором Словения обыграла Армению со счетом 2:1.

Подопечные украинского коуча Александра Петракова отправились в Любляну, чтобы помочь сопернику подготовиться к Евро-2024.

Победу Словении на 63-й минуте принес точный удар под перекладину от ветерана Йосипа Иличича.

Товарищеский матч

4 июня. Любляна (Словения), Стадион Стожице

Словения – Армения – 2:1

Голы: Млакар, 11, Иличич, 63 – Ароян, 56.

Видео голов и обзор матча