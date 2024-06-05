Товарищеские матчи
Чемпионат Европы05 июня 2024, 02:59 | Обновлено 05 июня 2024, 03:18
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Словения – Армения – 2:1. Неудача Петракова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка
05 июня 2024, 02:59 | Обновлено 05 июня 2024, 03:18
22
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4 июня в Любляне состоялся товарищеский матч, в котором Словения обыграла Армению со счетом 2:1.
Подопечные украинского коуча Александра Петракова отправились в Любляну, чтобы помочь сопернику подготовиться к Евро-2024.
Победу Словении на 63-й минуте принес точный удар под перекладину от ветерана Йосипа Иличича.
Товарищеский матч
4 июня. Любляна (Словения), Стадион Стожице
Словения – Армения – 2:1
Голы: Млакар, 11, Иличич, 63 – Ароян, 56.
Видео голов и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Словения).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Вараздат Ароян (Армения).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Млакар (Словения).
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