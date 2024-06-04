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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Герой ЧМ-2006 возглавил Сассуоло
Италия
04 июня 2024, 22:33 |
517
0

ОФИЦИАЛЬНО. Герой ЧМ-2006 возглавил Сассуоло

Фабио Гроссо будет работать с «нероверди»

04 июня 2024, 22:33 |
517
0
ОФИЦИАЛЬНО. Герой ЧМ-2006 возглавил Сассуоло
ФК Сассуоло. Фабио Гроссо

«Сассуоло» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Фабио Гроссо. Условия и срок действия контракта с 46-летним итальянским специалистом не называются.

На посту главного тренера «Сассуоло» Гроссо заменил Давиде Баллардини, который работал с командой с 1 марта текущего года, но не смог спасти «нероверди» от вылета из Серии А.

Предыдущим местом работы Гроссо был «Лион», где он не проработал и трех месяцев и был уволен в ноябре прошлого года. Также в тренерской биографии одного из героев ЧМ-2006 есть опыт работы с «Бари», «Вероной», «Брешией», «Сионом» и «Фрозиноне».

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Сассуоло Фабио Гроссо
Олег Дидух Источник: ФК Сассуоло
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