ОФИЦИАЛЬНО. Герой ЧМ-2006 возглавил Сассуоло

«Сассуоло» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Фабио Гроссо. Условия и срок действия контракта с 46-летним итальянским специалистом не называются.

На посту главного тренера «Сассуоло» Гроссо заменил Давиде Баллардини, который работал с командой с 1 марта текущего года, но не смог спасти «нероверди» от вылета из Серии А.

Предыдущим местом работы Гроссо был «Лион», где он не проработал и трех месяцев и был уволен в ноябре прошлого года. Также в тренерской биографии одного из героев ЧМ-2006 есть опыт работы с «Бари», «Вероной», «Брешией», «Сионом» и «Фрозиноне».