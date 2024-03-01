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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А назначил нового главного тренера
Италия
01 марта 2024, 16:57 |
337
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А назначил нового главного тренера

Контракт с Давиде Баллардини рассчитан до конца нынешнего сезона

01 марта 2024, 16:57 |
337
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А назначил нового главного тренера
ФК Сассуоло. Давиде Баллардини

Итальянский «Сассуоло» объявил о назначении Давиде Баллардини на пост главного тренера.

На этом посту он сменил Алессио Дионизи, который руководил командой с лета 2021 года. С Баллардини заключен краткосрочный контракт до конца сезона-2023/2024.

В тренерский штаб нового наставника войдут ассистенты Карло Реньо (помощник тренера), Никола Таррони (технический сотрудник) и Даниэле Калека (тренер по физподготовке).

Отметим, что с начала нового года «Сассуоло» одержал лишь одну победу в Серии А — над «Фиорентиной» (1:0) 6 января. Команда идет в зоне вылета, набрав 20 очков в 26 турах. Первый матч под руководством нового наставника «Сассуоло» проведет 3 марта на выезде против «Вероны».

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Давиде Баллардини Сассуоло Серия A назначение тренера
Источник ФК Сассуоло
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