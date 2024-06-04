Чемпионат Европы04 июня 2024, 21:51 | Обновлено 04 июня 2024, 21:53
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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Варшаву на спарринг против Польши
Днем ранее команда Реброва сыграла вничью товарищеский матч с Германией
04 июня 2024, 21:51 | Обновлено 04 июня 2024, 21:53
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Национальная сборная Украины прибыла в Варшаву на поединок против команды Польши.
3 июня в Нюрнберге прошел товарищеский матч между сборными Германии и Украины (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва далее 7 июня сыграет в Варшаве спарринг против команды Польши.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Варшаву на спарринг против Польши
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