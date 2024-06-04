Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин оценил игру в матче с Германией и рассказал про разговор с Нойером
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 21:17 | Обновлено 04 июня 2024, 21:19
541
0

Трубин оценил игру в матче с Германией и рассказал про разговор с Нойером

Сопернику не удалось справиться с вратарем сборной Украины

04 июня 2024, 21:17 | Обновлено 04 июня 2024, 21:19
541
0
Трубин оценил игру в матче с Германией и рассказал про разговор с Нойером
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин в контрольном матче против Германии (0:0) сделал ряд впечатляющих сейвов и не позволил сопернику отличиться.

Трубина признали лучшим игроком встречи.

«Неплохая получилась игра, но не идеальная. А так была отличная игра против отличного соперника, это один из фаворитов Евро. Нужно разобрать свою игру индивидуальную и командную. Из ударов выделю удар в штангу – хороший удар на неудобной высоте и с близкой дистанции. Как говорят, штанга – друг вратаря».

«Общение с Нойером? Сказал ему, что он хорошо сыграл, потому что у нас были моменты и он спасал команду. Обменялись еще футболками. Он моим кумиром не был, но это вратарь мирового уровня», – сказал Трубин.

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась из Германии в Варшаву
Денис БОЙКО: «Бельгия – не фаворит. Украина может стать первой в группе»
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Германия - Украина Мануэль Нойер Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 04 июня 2024, 21:09 0
Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация

Лукаса Пакета обвиняют в игре «на контору»

Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Футбол | 04 июня 2024, 11:25 11
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера

«Атлетико» нацелился на подписание украинского вратаря

Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Футбол | 03.06.2024, 22:40
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца
Футбол | 04.06.2024, 18:39
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
Футбол | 04.06.2024, 07:13
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
03.06.2024, 07:30 2
Бокс
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 20
Футбол
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
04.06.2024, 03:05
Теннис
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 10
Теннис
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 19:08 2
Теннис
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
04.06.2024, 08:21 5
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем