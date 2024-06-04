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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 20:37 | Обновлено 04 июня 2024, 21:21
204
0

Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру против Уэльса

4 июня в 21:00 в польском Гродзиск-Великопольски пройдет матч отбора к ЧЕ

04 июня 2024, 20:37 | Обновлено 04 июня 2024, 21:21
204
0
Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру против Уэльса
УАФ

Поединок 4-го тура отбора к Евро-2025 между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в 21:00 в польском городке Гродзиск-Великопольски на Респект Энерджи, местном стадионе клуба Варта (Познань).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская команда собралась 26 мая в Киеве и отправилась в город Жешув (Польша), где и проходил несколькодневный сбор. В среду сине-желтые авиарейсом Жешув – Бристоль прибыли в Великобританию. Затем преодолели на автобусе еще более 100 километров в городок Лланелли.

31 мая в валлийском городке Лланели на стадионе Парк Скарлетс состоялся матч 3-го тура отбора среди женских команд между сборными Уэльса и Украины (1:1).

Стал известен стартовый состав женской сборной Украины на матч с Уэльсом

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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