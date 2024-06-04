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  4. Контракт Мбаппе с Реалом: известны все подробности
Испания
04 июня 2024, 20:48 |
933
0

Контракт Мбаппе с Реалом: известны все подробности

Зарплата форварда будет составлять 15 миллионов евро в год

04 июня 2024, 20:48 |
933
0
Контракт Мбаппе с Реалом: известны все подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Испанский ресурс Cope.es раскрыл все подробности 5-летнего контракта Килиана Мбаппе с «Реалом». Как и сообщалось ранее, зарплата 25-летнего форварда будет составлять 15 миллионов евро в год «чистыми» (30 миллионов в год до налогообложения).

Также Мбаппе получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро до вычета налогов. В контракте прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

Что касается имиджевых прав Мбаппе, то 70% будут принадлежать самому игроку, а 30% – «Реалу».

Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента из «ПСЖ».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид зарплаты финансы
Олег Дидух Источник: Cope
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