Стали известны имена еще двух игроков, которые покинули Черноморец

В межсезонье одесский «Черноморец» продолжает испытывать значительные кадровые потери. Уже сейчас известно, что новый сезон команда начнет без большинства футболистов, которые защищали ее цвета в прошлом.

Об именах очередных из них Sport.ua узнал от генерального директора клуба Анатолия Мисюры. Он рассказал о кадровой ситуации во вверенном ему футбольном хозяйстве.

«На сегодняшний день все футболисты уехали отдыхать после сезона. Часть из тех, у кого закончился срок контракта, с нашим клубом уже попрощались, другие же находятся в процессе переговоров. Если договоримся - хорошо, не договоримся - что ж, значит, так тому и быть. Из тех, кто попрощался, о трех уже хорошо известно – Максим Брагару, Илья Путря и Орест Кузык.

Кроме них, это двое молодых игроков - Илья Ухань и Даниил Голуб. А еще трое футболистов ушли из нашей команды U-19. Для чего «мариновать» ребят, если в настоящее время у них нет перспективы играть? Сидеть на «банке» и греть скамейку запасных, думаю, не интересно ни им, ни нам. Пусть поиграют, немного побегают в других командах, а как наберут футбольного жирка, то тогда будем договариваться и брать обратно. С каждым из них мы пожали друг другу руки, сказали хорошие слова - и теперь будем ждать альянса в следующий раз».

В сезоне-2023/24 защитник Илья Ухань участвовал лишь в одном матче чемпионата, а полузащитник Даниил Голуб – в двух.

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