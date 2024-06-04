Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны имена еще двух игроков, которые покинули Черноморец
Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 20:17 |
1170
0

Стали известны имена еще двух игроков, которые покинули Черноморец

Новый сезон команда Григорчука начнет без большинства футболистов

04 июня 2024, 20:17 |
1170
0
Стали известны имена еще двух игроков, которые покинули Черноморец
ФК Черноморец. Даниил Голуб

В межсезонье одесский «Черноморец» продолжает испытывать значительные кадровые потери. Уже сейчас известно, что новый сезон команда начнет без большинства футболистов, которые защищали ее цвета в прошлом.

Об именах очередных из них Sport.ua узнал от генерального директора клуба Анатолия Мисюры. Он рассказал о кадровой ситуации во вверенном ему футбольном хозяйстве.

«На сегодняшний день все футболисты уехали отдыхать после сезона. Часть из тех, у кого закончился срок контракта, с нашим клубом уже попрощались, другие же находятся в процессе переговоров. Если договоримся - хорошо, не договоримся - что ж, значит, так тому и быть. Из тех, кто попрощался, о трех уже хорошо известно – Максим Брагару, Илья Путря и Орест Кузык.

Кроме них, это двое молодых игроков - Илья Ухань и Даниил Голуб. А еще трое футболистов ушли из нашей команды U-19. Для чего «мариновать» ребят, если в настоящее время у них нет перспективы играть? Сидеть на «банке» и греть скамейку запасных, думаю, не интересно ни им, ни нам. Пусть поиграют, немного побегают в других командах, а как наберут футбольного жирка, то тогда будем договариваться и брать обратно. С каждым из них мы пожали друг другу руки, сказали хорошие слова - и теперь будем ждать альянса в следующий раз».

В сезоне-2023/24 защитник Илья Ухань участвовал лишь в одном матче чемпионата, а полузащитник Даниил Голуб – в двух.

Ранее мы сообщали, что «Александрия» подписала защитника «Черноморца».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца
Василий КОБИН: «Хочу продолжить тренерскую работу»
Источник: Александрия подписала защитника Черноморца
Черноморец Одесса Даниил Голуб инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Футбол | 04 июня 2024, 07:24 20
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины

«Наполи» планирует провести рекордную трансферную кампанию

Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 04 июня 2024, 21:09 0
Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
Хавбеку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация

Лукаса Пакета обвиняют в игре «на контору»

Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Футбол | 04.06.2024, 06:04
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Теннис | 04.06.2024, 17:55
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04.06.2024, 08:21
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
03.06.2024, 07:30 2
Бокс
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
03.06.2024, 20:17 6
Бокс
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 19:44 1
Теннис
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 10
Теннис
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
03.06.2024, 12:28 10
Футбол
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
03.06.2024, 06:52 4
Футбол
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
04.06.2024, 00:03 14
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем