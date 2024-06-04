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  4. Джокович прокомментиовал свое снятие с Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 20:02 |
1068
0

Джокович прокомментиовал свое снятие с Ролан Гаррос

Сербский теннисист прекратил борьбу на турнире

04 июня 2024, 20:02 |
1068
0
Джокович прокомментиовал свое снятие с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое решение сняться с Ролан Гаррос-2024:

«Мне действительно грустно объявлять о том, что я вынужден сняться с Ролан Гаррос. Я играл от всего сердца и отдал всего себя во вчерашнем матче, и, к сожалению, из-за разрыва медиального мениска в правом колене, мы с моей командой приняли тяжелое решение после тщательного рассмотрения вопроса и консультаций.

Я желаю всего самого лучшего игрокам, которые принимают участие в турнире и искренне благодарю невероятных фанатов за их любовь и поддержку. Скоро увидимся».

В четвертьфинале Джокович должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда.

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Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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