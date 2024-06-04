Джокович прокомментиовал свое снятие с Ролан Гаррос
Сербский теннисист прекратил борьбу на турнире
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое решение сняться с Ролан Гаррос-2024:
«Мне действительно грустно объявлять о том, что я вынужден сняться с Ролан Гаррос. Я играл от всего сердца и отдал всего себя во вчерашнем матче, и, к сожалению, из-за разрыва медиального мениска в правом колене, мы с моей командой приняли тяжелое решение после тщательного рассмотрения вопроса и консультаций.
Я желаю всего самого лучшего игрокам, которые принимают участие в турнире и искренне благодарю невероятных фанатов за их любовь и поддержку. Скоро увидимся».
В четвертьфинале Джокович должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда.
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