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Ролан Гаррос
04 июня 2024, 19:41 | Обновлено 04 июня 2024, 19:42
928
0

Известен характер травмы Джоковича, из-за которой он снялся с Ролан Гаррос

У Новака серьезные проблемы

04 июня 2024, 19:41 | Обновлено 04 июня 2024, 19:42
928
0
Известен характер травмы Джоковича, из-за которой он снялся с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед снятием с Ролан Гаррос 2024 первый номер мирового рейтинга Новак Джокович прошел обследование колена после травмы, полученной в матче с Франсиско Черундоло в четвертом круге.

Сообщается, что результаты МРТ Джоковича показали, что серб порвал медиальный мениск в правом колене. В зависимости от размера разрыва может потребоваться артроскопическая операция.

Отметим, что Джокович потеряет статус первой ракетки мира из-за того, что не сможет защитить прошлогодний титул на грунтовом мейджоре. Следующая большая защита очков для Новака – финал Уимблдона, турнир пройдет в первой половине июля.

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Новак Джокович Ролан Гаррос 2024 травма колена
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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