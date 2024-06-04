Известен характер травмы Джоковича, из-за которой он снялся с Ролан Гаррос

Перед снятием с Ролан Гаррос 2024 первый номер мирового рейтинга Новак Джокович прошел обследование колена после травмы, полученной в матче с Франсиско Черундоло в четвертом круге.

Сообщается, что результаты МРТ Джоковича показали, что серб порвал медиальный мениск в правом колене. В зависимости от размера разрыва может потребоваться артроскопическая операция.

Отметим, что Джокович потеряет статус первой ракетки мира из-за того, что не сможет защитить прошлогодний титул на грунтовом мейджоре. Следующая большая защита очков для Новака – финал Уимблдона, турнир пройдет в первой половине июля.