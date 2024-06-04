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  4. Килиан МБАППЕ: «В ПСЖ мне прямо сказали, что играть я не буду»
Франция
04 июня 2024, 19:29 |
1136
0

Килиан МБАППЕ: «В ПСЖ мне прямо сказали, что играть я не буду»

Форвард рад оказаться в Реале

04 июня 2024, 19:29 |
1136
0
Килиан МБАППЕ: «В ПСЖ мне прямо сказали, что играть я не буду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард Килиан Мбаппе, который подписал контракт с «Реалом», рассказал о том, что в ПСЖ у него были конфликты с руководством, которые были для игрока неприятными.

«Я стал игроком «Реала» на следующие 5 сезонов минимум. Это большая радость, моя мечта сбылась. Могу сказать, что чувствую облегчение и радость, эмоции переполняют».

«В ПСЖ мне говорили, что я играть не буду. Сказали это мне прямо в лицо. Но мне помогли тренер и спортивный директор, всегда буду благодарен Луису Энрике и Луишу Кампушу», — сказал Мбаппе.

Минувшим летом нападающий отказался продлить контракт с клубом. Из-за этого возник конфликт, который удалось уладить, а Килиан отыграл полноценный сезон.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе чемпионат Франции по футболу чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: L'Equipe
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