Килиан МБАППЕ: «В ПСЖ мне прямо сказали, что играть я не буду»

Форвард Килиан Мбаппе, который подписал контракт с «Реалом», рассказал о том, что в ПСЖ у него были конфликты с руководством, которые были для игрока неприятными.

«Я стал игроком «Реала» на следующие 5 сезонов минимум. Это большая радость, моя мечта сбылась. Могу сказать, что чувствую облегчение и радость, эмоции переполняют».

«В ПСЖ мне говорили, что я играть не буду. Сказали это мне прямо в лицо. Но мне помогли тренер и спортивный директор, всегда буду благодарен Луису Энрике и Луишу Кампушу», — сказал Мбаппе.

Минувшим летом нападающий отказался продлить контракт с клубом. Из-за этого возник конфликт, который удалось уладить, а Килиан отыграл полноценный сезон.