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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 17:46 | Обновлено 04 июня 2024, 17:47
246
1

Василий КОБИН: «Хочу продолжить тренерскую работу»

Экс-защитник «Шахтера» и сборной – о своих профессиональных планах

04 июня 2024, 17:46 | Обновлено 04 июня 2024, 17:47
246
1
Василий КОБИН: «Хочу продолжить тренерскую работу»
ФК Металлист. Василий Кобин

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua сообщил, чем планирует заниматься после того, как покинул пост спортивного директора перволигового харьковского «Металлиста»:

- Сейчас сосредоточился на работе футбольным экспертом на одном из отечественных телеканалов. Так что остаюсь в водовороте футбольных событий. Впрочем, я открыт для диалога с потенциальными работодателями из футбольных клубов и готов вернуться к тренерской деятельности, – сказал Кобин.

Напомним, что до сотрудничества с «Металлистом» Василий Кобин возглавлял закарпатский «Минай».

Ранее мы сообщали, что бывший защитник сборной Украины Василий Кобин прокомментировал ничью в Нюрнберге.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Ekvato
Спочатку ти критикуєш Сергія Станіславовича за гру збірної. В той же день хочеш відновити тренерську кар'єру. "Соупаденіє-не думаву"))) Хто із Закарпаття-порозуміє, про що я. А якщо серйозно, Василь-хороша людина і непоганий у минулому футболіст. Але щоб стати справді хорошим тренером, треба починати з низів. От візьме якиїсь друголіговий клуб і виведе для початку у Першу Лігу, тоді про щось можна буде говорити. А то його робота у Минаї була вкрай непереконливою
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