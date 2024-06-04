Василий КОБИН: «Хочу продолжить тренерскую работу»
Экс-защитник «Шахтера» и сборной – о своих профессиональных планах
Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua сообщил, чем планирует заниматься после того, как покинул пост спортивного директора перволигового харьковского «Металлиста»:
- Сейчас сосредоточился на работе футбольным экспертом на одном из отечественных телеканалов. Так что остаюсь в водовороте футбольных событий. Впрочем, я открыт для диалога с потенциальными работодателями из футбольных клубов и готов вернуться к тренерской деятельности, – сказал Кобин.
Напомним, что до сотрудничества с «Металлистом» Василий Кобин возглавлял закарпатский «Минай».
Ранее мы сообщали, что бывший защитник сборной Украины Василий Кобин прокомментировал ничью в Нюрнберге.
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