Василий КОБИН: «Ждал от украинцев в Германии более агрессивной игры»

3 июня национальная сборная Украины провела в Нюрнберге контрольный матч с футболистами Германии, который завершился вничью – 0:0.

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии:

– Откровенно говоря, я разочарован. Ждал от наших ребят более агрессивных действий. С таким подбором исполнителей можно было продемонстрировать более зрелищный футбол, а не банально отсиживаться в защите. Это уже мы неоднократно наблюдали в исполнении украинцев и десять, двадцать лет назад.

– Но в прошлом году, когда Сергей Ребров оказался у руля украинской сборной, он отмечал, что его подопечные будут заточены на атаку, взяв на вооружение схему 4-3-3.

– Знаете, говорить можно все, что угодно, но вчера мы видели откровенную игру от обороны. За 90 минут я насчитал лишь три контрвыпада в исполнении гостей. Разве это показатель для сборной, в составе которой есть такие игроки высокого класса, как Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Довбик?

– А по вашему мнению, на какой тактической схеме Сергею Реброву надо было остановить свой выбор?

– Расположение игроков на поле - это не главное. Важно, какие перед ними задачи поставлены. По вчерашнему матчу сложно было выяснить, чего хотел от своих подопечных Сергей Ребров. Хотя статус поединка еще позволял экспериментировать, рисковать. Почему бы вчера было не попробовать высоко прессинговать, заставляя хозяев нервничать или искать кратчайший путь к воротам немцев при переходных фазах, но этих попыток мы не увидели.

– На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров выразил свое разочарование тем, что его подопечные преимущественно оборонялись.

– Значит, такой была установка, а если даже и нет, то почему не было внесено корректив уже по ходу матча? Как по мне, лучше проиграть в спарринге в соперничестве на встречных курсах, чем думать только, как бы не пропустить. Хотя была прекрасная возможность убедиться, можем ли мы в игре с открытым забралом бросить вызов одной из топ-сборных.

– Впереди еще два спарринга – с поляками и молдованами и возможно, уже в Варшаве мы увидим в исполнении украинской сборной более качественный футбол.

– Надеюсь на это, хотя поляки в последнее время сдали. Сергей Ребров должен понимать, что с такой пассивной игрой, рассчитывая на случай, его подопечные на Евро-2024 далеко не зайдут.