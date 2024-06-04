Турнирные таблицы отбора к женскому Евро-2025. Какое место занимает Украина

Женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025.

Соперником сине-желтых в 3-м туре стала команда Уэльса. Выездной матч украинок завершился вничью (1:1).

4 июня команды сыграют во второй раз, в Польше, на условно домашней арене команды Украины. Игра пройдет в польском городке Гродзиск-Великопольски на «Респект Энерджи», местном стадионе клуба «Варта» Познань.

Сборная Украины занимает 3-е место в группе (4 очка), а лидирует Уэльс (7 баллов), опережая Хорватию (6 пунктов). Аутсайдером группы является Косово (0). В следующий раунд из группы выйдут три сборных.

Квалификация Евро-2025

3-й тур, 31 мая

Лига A

Австрия – Исландия – 1:1

Норвегия – Италия – 0:0

Чехия – Бельгия – 1:2

Дания – Испания – 0:2

Ирландия – Швеция – 0:3

Германия – Польша – 4:1

Нидерланды – Финляндия – 1:0

Англия – Франция – 1:2

Лига B

Косово – Хорватия – 0:1

Сербия – Словакия – 2:1

Турция – Азербайджан – 1:0

Мальта – Босния и Герцеговина – 0:1

Швейцария – Венгрия – 2:1

Шотландия – Израиль – 4:1

Уэльс – Украина – 1:1

– 1:1 Португалия – Северная Ирландия – 4:0

Лига C

Армения – Казахстан – 2:1

Греция – Черногория – 2:2

Эстония – Албания – 1:2

Литва – Беларусь – 0:3

Северная Македония – Молдова – 1:1

Фарерские острова – Андорра – 4:0

Кипр – Грузия – 0:2

Румыния – Болгария – 1:0

Словения – Латвия – 6:0

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)