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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 16:35 | Обновлено 04 июня 2024, 17:27
342
0

Турнирные таблицы отбора к женскому Евро-2025. Какое место занимает Украина

Сине-желтые занимает 3-е место в группе, а лидирует Уэльс, опережая Хорватию

04 июня 2024, 16:35 | Обновлено 04 июня 2024, 17:27
342
0
Турнирные таблицы отбора к женскому Евро-2025. Какое место занимает Украина
УАФ

Женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025.

Соперником сине-желтых в 3-м туре стала команда Уэльса. Выездной матч украинок завершился вничью (1:1).

4 июня команды сыграют во второй раз, в Польше, на условно домашней арене команды Украины. Игра пройдет в польском городке Гродзиск-Великопольски на «Респект Энерджи», местном стадионе клуба «Варта» Познань.

Сборная Украины занимает 3-е место в группе (4 очка), а лидирует Уэльс (7 баллов), опережая Хорватию (6 пунктов). Аутсайдером группы является Косово (0). В следующий раунд из группы выйдут три сборных.

Квалификация Евро-2025

3-й тур, 31 мая

Лига A

  • Австрия – Исландия – 1:1
  • Норвегия – Италия – 0:0
  • Чехия – Бельгия – 1:2
  • Дания – Испания – 0:2
  • Ирландия – Швеция – 0:3
  • Германия – Польша – 4:1
  • Нидерланды – Финляндия – 1:0
  • Англия – Франция – 1:2

Лига B

  • Косово – Хорватия – 0:1
  • Сербия – Словакия – 2:1
  • Турция – Азербайджан – 1:0
  • Мальта – Босния и Герцеговина – 0:1
  • Швейцария – Венгрия – 2:1
  • Шотландия – Израиль – 4:1
  • Уэльс – Украина – 1:1
  • Португалия – Северная Ирландия – 4:0

Лига C

  • Армения – Казахстан – 2:1
  • Греция – Черногория – 2:2
  • Эстония – Албания – 1:2
  • Литва – Беларусь – 0:3
  • Северная Македония – Молдова – 1:1
  • Фарерские острова – Андорра – 4:0
  • Кипр – Грузия – 0:2
  • Румыния – Болгария – 1:0
  • Словения – Латвия – 6:0

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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