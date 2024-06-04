Турнирные таблицы отбора к женскому Евро-2025. Какое место занимает Украина
Сине-желтые занимает 3-е место в группе, а лидирует Уэльс, опережая Хорватию
Женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025.
Соперником сине-желтых в 3-м туре стала команда Уэльса. Выездной матч украинок завершился вничью (1:1).
4 июня команды сыграют во второй раз, в Польше, на условно домашней арене команды Украины. Игра пройдет в польском городке Гродзиск-Великопольски на «Респект Энерджи», местном стадионе клуба «Варта» Познань.
Сборная Украины занимает 3-е место в группе (4 очка), а лидирует Уэльс (7 баллов), опережая Хорватию (6 пунктов). Аутсайдером группы является Косово (0). В следующий раунд из группы выйдут три сборных.
Квалификация Евро-2025
3-й тур, 31 мая
Лига A
- Австрия – Исландия – 1:1
- Норвегия – Италия – 0:0
- Чехия – Бельгия – 1:2
- Дания – Испания – 0:2
- Ирландия – Швеция – 0:3
- Германия – Польша – 4:1
- Нидерланды – Финляндия – 1:0
- Англия – Франция – 1:2
Лига B
- Косово – Хорватия – 0:1
- Сербия – Словакия – 2:1
- Турция – Азербайджан – 1:0
- Мальта – Босния и Герцеговина – 0:1
- Швейцария – Венгрия – 2:1
- Шотландия – Израиль – 4:1
- Уэльс – Украина – 1:1
- Португалия – Северная Ирландия – 4:0
Лига C
- Армения – Казахстан – 2:1
- Греция – Черногория – 2:2
- Эстония – Албания – 1:2
- Литва – Беларусь – 0:3
- Северная Македония – Молдова – 1:1
- Фарерские острова – Андорра – 4:0
- Кипр – Грузия – 0:2
- Румыния – Болгария – 1:0
- Словения – Латвия – 6:0
Турнирные таблицы (Лига A)
Турнирные таблицы (Лига B)
Турнирные таблицы (Лига C)
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