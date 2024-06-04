Уэльс – Украина – 1:1. Ничья с фаворитом. Видео голов и обзор матча

Женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025.

Соперником сине-желтых стала команда Уэльса. Игра завершилась вничью (1:1).

Уже на 3-й минуте сине-желтые повели в счете – Андрухив воспользовалась ошибкой Робертс и отправила мяч в пустые ворота. Валлийки после этого завладели инициативой, в том числе не использовавшей свой момент Голланд, повлекла опасный удар Фишлок Келюшик. В целом украинки удачно оборонялись, не позволяя соперницам доводить свои атаки до логического завершения. Лишь незадолго до перерыва защитники уронили Фишлок, но та пробила над перекладиной.

Во втором тайме рисунок игры практически не изменился. Хозяйки владели мячом, но до опасных моментов дело долгое время не доходило. Впрочем, валлийки сумели отыграться. В одном из эпизодов Келюшик совершила классный сейв, но на добивании мяч попал в руку Басанской. Назначенный пенальти мощным ударом реализовала Бартон.

Украинки ответили хорошей контратакой, но Андрухив не удался завершающий пас. В конце матча хозяйки бросились забивать второй мяч, однако украинки сумели выдержать давление и получили нужное очко на выезде с лидером квартета.

4 июня команды сыграют во второй раз, в Польше, на условно домашней арене команды Украины. Игра пройдет в польском городке Гродзиск-Великопольски на «Респект Энерджи», местном стадионе клуба «Варта» Познань.

Квалификация Евро-2025. Группа В4

3-й тур, 31 мая. Лланелли (Уэльс)

Уэльс – Украина – 1:1

Голы: Бартон, 64 (пен) – Андрухив, 3

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