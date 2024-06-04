Костюк и Русе пробились в парный четвертьфинал на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победные выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии разобрались с девятым сеяным дуэтом Лейла Фернандес (Канада) / Эрин Рутлифф​ (Новая Зеландия).​

Ролан Гаррос. Третий круг

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Лейла Фернандес / Эрин Рутлифф – 6:1, 6:4

Костюк и Русе в 1/4 финала сыграют с «нейтральным» тандемом Мирра Андреева / Вера Звонарьова.

Марта в третий раз вышла в 1/4 финала на грунтовом мейджоре в женском парном разряде (2020, 2022, 2024).

Ранее в 1/4 финала пробилась Надежда Киченок.