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Ролан Гаррос
04 июня 2024, 16:58 | Обновлено 04 июня 2024, 17:01
752
6

Костюк и Русе пробились в парный четвертьфинал на Ролан Гаррос

Марта и Елена-Габриэла обыграли девятый сеяный дуэт

04 июня 2024, 16:58 | Обновлено 04 июня 2024, 17:01
752
6
Костюк и Русе пробились в парный четвертьфинал на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победные выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии разобрались с девятым сеяным дуэтом Лейла Фернандес (Канада) / Эрин Рутлифф​ (Новая Зеландия).​

Ролан Гаррос. Третий круг
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Лейла Фернандес / Эрин Рутлифф – 6:1, 6:4

Костюк и Русе в 1/4 финала сыграют с «нейтральным» тандемом Мирра Андреева / Вера Звонарьова.

Марта в третий раз вышла в 1/4 финала на грунтовом мейджоре в женском парном разряде (2020, 2022, 2024).

Ранее в 1/4 финала пробилась Надежда Киченок.

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Марта Костюк Эрин Рутлифф Лейла Фернандес Елена-Габриэла Русе Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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kollekciy
Дівчат з перемогою. Грають все ще з запасом, можна сильніших проходити. У росіянок сильних на шляху не було, можливо вони, не дуже сильні, треба проходити, а от італійки мабуть не прості, але Еррані стара, а Паоліні можливо таки втомиться.
Габрієла подобається у грі, чому їй у одиночці ніяк не щастить, не відомо.
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0
Shvendya7
Непонятно, почему они не сеются
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0
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Shvendya7
Если следующих пройдут, будут чемпионками. Габи хороший психотерапевт для Марты, ее нужно брать в дополнение к Заневской.
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0
C.Пеклов
молодці!Марта у сітки просто звір!
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0
Kubok-69
Який такий МАРАТ?
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0
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