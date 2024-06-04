Костюк и Русе пробились в парный четвертьфинал на Ролан Гаррос
Марта и Елена-Габриэла обыграли девятый сеяный дуэт
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победные выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче третьего раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии разобрались с девятым сеяным дуэтом Лейла Фернандес (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Ролан Гаррос. Третий круг
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Лейла Фернандес / Эрин Рутлифф – 6:1, 6:4
Костюк и Русе в 1/4 финала сыграют с «нейтральным» тандемом Мирра Андреева / Вера Звонарьова.
Марта в третий раз вышла в 1/4 финала на грунтовом мейджоре в женском парном разряде (2020, 2022, 2024).
Ранее в 1/4 финала пробилась Надежда Киченок.
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