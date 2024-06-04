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  4. Киченок и Като неожиданно обыграли вторых сеяных на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 15:11 | Обновлено 04 июня 2024, 15:37
1020
4

Киченок и Като неожиданно обыграли вторых сеяных на Ролан Гаррос

Надежда вышла в 1/4 финала

04 июня 2024, 15:11 | Обновлено 04 июня 2024, 15:37
1020
4
Киченок и Като неожиданно обыграли вторых сеяных на Ролан Гаррос
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжила успешные выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Мию Като из Японии неожиданно легко справились со вторым сеяным дуэтом Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).​

Ролан Гаррос. Третий круг
Надежда Киченок / Мию Като – Николь Мелихар / Эллен Перес – 6:3, 6:2

В 1/4 финала Киченок и Катосразится против победительниц матча Коко Гофф / Катерина Синякова – Ена Сибахара / Ван Синьюй.

Надежда впервые в карьере сыграет в четвертьфинале женского парного разряда на турнире Grand Slam.

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Надежда Киченок Николь Мелихар Мию Като Эллен Перес Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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Alehandro
Молодчинки! Легко розібрались з топ-парою.
До речі, Серанні-Паоліні тим кацапсько-молдавським непорозумінням, що вчора Люду з Альоною вибили, віддали лише 2 гейми, продемонструвавши їх реальну силу
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+3
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Falko
Що значить, близнючки! Одна не впоралась - не знаю, що там сталося, Лєнка не у формі? - інша за сестру грудьми лягла.
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0
Shvendya7
Унылая   игра. Обе пары играли плохо, но  вторые сеяные были  вообще отстой
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-1
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