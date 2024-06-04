Киченок и Като неожиданно обыграли вторых сеяных на Ролан Гаррос
Надежда вышла в 1/4 финала
Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжила успешные выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче третьего раунда украинка и Мию Като из Японии неожиданно легко справились со вторым сеяным дуэтом Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).
Ролан Гаррос. Третий круг
Надежда Киченок / Мию Като – Николь Мелихар / Эллен Перес – 6:3, 6:2
В 1/4 финала Киченок и Катосразится против победительниц матча Коко Гофф / Катерина Синякова – Ена Сибахара / Ван Синьюй.
Надежда впервые в карьере сыграет в четвертьфинале женского парного разряда на турнире Grand Slam.
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