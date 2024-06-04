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  4. Стефанос Циципас – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 16:25 |
263
0

Стефанос Циципас – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос

04 июня 2024, 16:25 |
263
0
Стефанос Циципас – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

2 июня испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче 4-го раунда соперником испанца будет Феликс Оже-Альяссим (№21 ATP). Время начала встречи – 15:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов, Алькарас не проигрывал.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Янника Синнера (№2 ATP) или Григор Димитрова (№10 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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