Стефанос Циципас – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июня испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче 4-го раунда соперником испанца будет Феликс Оже-Альяссим (№21 ATP). Время начала встречи – 15:10 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов, Алькарас не проигрывал.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Янника Синнера (№2 ATP) или Григор Димитрова (№10 ATP).

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