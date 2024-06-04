Стефанос Циципас – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос
2 июня испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче 4-го раунда соперником испанца будет Феликс Оже-Альяссим (№21 ATP). Время начала встречи – 15:10 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисистов, Алькарас не проигрывал.
В следующем раунде победитель матча сыграет против Янника Синнера (№2 ATP) или Григор Димитрова (№10 ATP).
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