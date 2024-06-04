Не только Салаха. Саудовские клубы хотят купить еще одну звезду Ливерпуля

Бразильский вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон Бекер стал одной из главных целей для саудовских клубов на летнее трансферное окно, сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, представители чемпионата Саудовской Аравии планируют предложить 31-летнему футболисту очень щедрый контракт.

В этом сезоне Алиссон провел 28 матчей в Английской Премьер-лиге, пропустив 30 голов. В 8 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко внес игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Алиссона Бекера в пятерку футболистов, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию.