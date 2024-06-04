Не только Салаха. Саудовские клубы хотят купить еще одну звезду Ливерпуля
Алиссон получит очень соблазнительное предложение
Бразильский вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон Бекер стал одной из главных целей для саудовских клубов на летнее трансферное окно, сообщает издание TeamTalk.
По информации источника, представители чемпионата Саудовской Аравии планируют предложить 31-летнему футболисту очень щедрый контракт.
В этом сезоне Алиссон провел 28 матчей в Английской Премьер-лиге, пропустив 30 голов. В 8 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко внес игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Алиссона Бекера в пятерку футболистов, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер ЛНЗ поделился впечатлениями от последней игры «сине-желтых»
На украинца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Бетис»