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Англия
04 июня 2024, 16:20 | Обновлено 04 июня 2024, 16:21
467
0

Не только Салаха. Саудовские клубы хотят купить еще одну звезду Ливерпуля

Алиссон получит очень соблазнительное предложение

04 июня 2024, 16:20 | Обновлено 04 июня 2024, 16:21
467
0
Не только Салаха. Саудовские клубы хотят купить еще одну звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Бразильский вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон Бекер стал одной из главных целей для саудовских клубов на летнее трансферное окно, сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, представители чемпионата Саудовской Аравии планируют предложить 31-летнему футболисту очень щедрый контракт.

В этом сезоне Алиссон провел 28 матчей в Английской Премьер-лиге, пропустив 30 голов. В 8 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко внес игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Алиссона Бекера в пятерку футболистов, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию.

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Алиссон Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: TeamTalk
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