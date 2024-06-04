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Испания
04 июня 2024, 16:06 |
1598
0

Не только Атлетико. Лунин заинтересовал именитый клуб с украинцем в составе

«Арсенал» тоже следит за Андреем

04 июня 2024, 16:06 |
1598
0
Не только Атлетико. Лунин заинтересовал именитый клуб с украинцем в составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Испанское издание Sport.es подтвердило информацию, что мадридский «Атлетико» попытается подписать украинца летом за 16 миллионов евро. У Лунина сейчас есть много разных предложений от европейских клубов, среди кандидатов упоминается и лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинский фулбек Александр Зинченко. Андрей также заинтересовал «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Бавария трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы трансферы Бундеслиги
Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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