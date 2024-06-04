Не только Атлетико. Лунин заинтересовал именитый клуб с украинцем в составе

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Испанское издание Sport.es подтвердило информацию, что мадридский «Атлетико» попытается подписать украинца летом за 16 миллионов евро. У Лунина сейчас есть много разных предложений от европейских клубов, среди кандидатов упоминается и лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинский фулбек Александр Зинченко. Андрей также заинтересовал «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.