Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня итальянский теннисист Янник Синнер (№2 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала соперником итальянца будет Григор Димитров из Болгарии (№10 ATP). Время начала встречи – 15:50 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисистов, Синнер выиграл три последние встречи.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Стефаноса Циципаса (№9 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).

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