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  4. Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 15:47 | Обновлено 04 июня 2024, 15:51
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Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос

04 июня 2024, 15:47 | Обновлено 04 июня 2024, 15:51
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Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

4 июня итальянский теннисист Янник Синнер (№2 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала соперником итальянца будет Григор Димитров из Болгарии (№10 ATP). Время начала встречи – 15:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, Синнер выиграл три последние встречи.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Стефаноса Циципаса (№9 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Григор Димитров Янник Синнер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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