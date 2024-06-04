Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос
4 июня итальянский теннисист Янник Синнер (№2 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/4 финала соперником итальянца будет Григор Димитров из Болгарии (№10 ATP). Время начала встречи – 15:50 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 5-я встреча теннисистов, Синнер выиграл три последние встречи.
В следующем раунде победитель матча сыграет против Стефаноса Циципаса (№9 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Бетис»
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля