Германия и Италия – самые неудобные соперники сборной Украины
Безвыигрышная серия украинцев в баталиях с Бундестимом достигла 10 матчей
Сборная Украины, разойдясь в Нюрнберге миром с Германией, продлила свою безвыигрышную серию в баталиях с Бундестимом до 10 матчей. 5 встреч наша национальная дружина завершила вничью и 5 проиграла, 10 мячей забила и 20 пропустила.
Столь же продолжительную серию без побед украинцы имеют в поединках с Италией (=3-7). И неудивительно, что именно итальянцы и немцы возглавляют список самых неудобных соперников, с которыми наша сборная встречались не менее 5 раз.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безвыигрышные серии сборной Украины с одним соперником
|
Серия
|
Соперник
|
Началась
|
|
Завершилась
|
|
|
|
Дата
|
Счет
|
Дата
|
Счет
|
10* (=3-7)
|
Италия
|
29.03.1995
|
0:2 (д)
|
|
|
10* (=5-5)
|
Германия
|
30.04.1997
|
0:2 (г)
|
|
|
7 (=3-4)
|
Франция
|
27.03.1999
|
0:0 (г)
|
15.11.2013
|
2:0 (д)
|
6 (=1-5)
|
Испания
|
29.03.2003
|
2:2 (д)
|
13.10.2020
|
1:0 (д)
|
6* (=3-3)
|
Хорватия
|
29.10.1997
|
0:2 (г)
|
|
|
6* (=3-3)
|
Англия
|
19.06.2012
|
0:1 (д)
|
|
|
4 (=1-3)
|
Турция
|
07.09.2005
|
0:1 (д)
|
02.09.2017
|
2:0 (д)
|
4 (=2-2)
|
Словения
|
12.10.1994
|
0:0 (д)
|
14.11.2015
|
2:0 (д)
|
4* (=2-2)
|
Франция
|
19.11.2013
|
0:3 (г)
|
|
|
4 (=3-1)
|
Израиль
|
27.04.1993
|
1:1 (д)
|
29.02.2012
|
3:2 (г)
* серия не закончена.
Самые неудобные соперники сборной Украины
(не менее 5 матчей)
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Италия
|
10
|
0
|
3
|
7
|
4-17
|
3
|
10,0
|
Германия
|
10
|
0
|
5
|
5
|
10-20
|
5
|
16,7
|
Испания
|
7
|
1
|
1
|
5
|
4-14
|
4
|
19,0
|
Англия
|
10
|
1
|
3
|
6
|
4-16
|
6
|
20,0
|
Франция
|
12
|
1
|
5
|
6
|
8-23
|
8
|
22,2
|
Хорватия
|
9
|
1
|
3
|
5
|
5-15
|
6
|
22,2
|
Турция
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9-11
|
6
|
33,3
|
Словения
|
6
|
1
|
3
|
2
|
7-7
|
6
|
33,3
|
Румыния
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10-14
|
7
|
38,9
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