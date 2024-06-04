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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2024, 14:04 | Обновлено 04 июня 2024, 14:05
328
1

Германия и Италия – самые неудобные соперники сборной Украины

Безвыигрышная серия украинцев в баталиях с Бундестимом достигла 10 матчей

04 июня 2024, 14:04 | Обновлено 04 июня 2024, 14:05
328
1
Германия и Италия – самые неудобные соперники сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, разойдясь в Нюрнберге миром с Германией, продлила свою безвыигрышную серию в баталиях с Бундестимом до 10 матчей. 5 встреч наша национальная дружина завершила вничью и 5 проиграла, 10 мячей забила и 20 пропустила.

Столь же продолжительную серию без побед украинцы имеют в поединках с Италией (=3-7). И неудивительно, что именно итальянцы и немцы возглавляют список самых неудобных соперников, с которыми наша сборная встречались не менее 5 раз.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии сборной Украины с одним соперником

Серия

Соперник

Началась

Завершилась

Дата

Счет

Дата

Счет

10* (=3-7)

Италия

29.03.1995

0:2 (д)

10* (=5-5)

Германия

30.04.1997

0:2 (г)

7 (=3-4)

Франция

27.03.1999

0:0 (г)

15.11.2013

2:0 (д)

6 (=1-5)

Испания

29.03.2003

2:2 (д)

13.10.2020

1:0 (д)

6* (=3-3)

Хорватия

29.10.1997

0:2 (г)

6* (=3-3)

Англия

19.06.2012

0:1 (д)

4 (=1-3)

Турция

07.09.2005

0:1 (д)

02.09.2017

2:0 (д)

4 (=2-2)

Словения

12.10.1994

0:0 (д)

14.11.2015

2:0 (д)

4* (=2-2)

Франция

19.11.2013

0:3 (г)

4 (=3-1)

Израиль

27.04.1993

1:1 (д)

29.02.2012

3:2 (г)

* серия не закончена.

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 5 матчей)

Соперник

И

В

Н

П

М

О

%

Италия

10

0

3

7

4-17

3

10,0

Германия

10

0

5

5

10-20

5

16,7

Испания

7

1

1

5

4-14

4

19,0

Англия

10

1

3

6

4-16

6

20,0

Франция

12

1

5

6

8-23

8

22,2

Хорватия

9

1

3

5

5-15

6

22,2

Турция

9

2

3

4

9-11

6

33,3

Словения

6

1

3

2

7-7

6

33,3

Румыния

6

2

1

3

10-14

7

38,9

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Ни разу не выиграть за 20 матчей это позор, конечно
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