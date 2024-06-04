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  4. Украина сыграла на «ноль» с Германией впервые с июня 1997 года
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2024, 13:52 |
406
0

Украина сыграла на «ноль» с Германией впервые с июня 1997 года

«Рекордная» серия нашей команды с пропущенными голами составила 7 игр

04 июня 2024, 13:52 |
406
0
Украина сыграла на «ноль» с Германией впервые с июня 1997 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, разойдясь по нулям с немцами, прервала свою «рекордную» серию с пропущенными мячами во встречах с Бундестимом, которая составила 7 игр. Единственный до сего времени раз наша команда оставалась «сухой» в баталиях с немцами 7 июня 1997 года – 0:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира в Киеве.

Завершили украинцы и еще одну затянувшуюся с пропущенными мячами – на чужих полях, составившую 6 игр. Последний раз наша сборная сумела отстоять свои ворота в неприкосновенности в гостях 24 сентября 2022 года, когда разгромила Армению в Лиге наций со счетом 5:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии сборной Украины с пропущенными мячами с одним соперником

Серия

Соперник

Началась

Счет

Завершилась

Счет

7

Германия

10.11.2001

1:1 (д)

03.06.2024

0:0 (г)

6*

Румыния

26.02.2001

0:1 (н)

6

Испания

29.03.2003

2:2 (д)

13.10.2020

1:0 (д)

6

Италия

30.06.2006

0:3 (н)

20.11.2023

0:0 (д)

5

Франция

06.06.2004

0:1 (г)

15.11.2013

2:0 (д)

* серия не закончена.

Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

10

17.11.2019

Сербия

2:2

16.11.2021

Босния

2:0

9

30.04.2003

Дания

0:2

17.11.2004

Турция

3:0

6

02.06.2007

Франция

0:2

01.06.2008

Швеция

1:0

6

26.03.2023

Англия

0:2

03.06.2024

Германия

0:0

5

26.08.1992

Венгрия

1:2

23.10.1993

США

1:0

5

15.03.1994

Израиль

0:1

26.04.1995

Эстония

1:0

5

06.09.1995

Литва

3:1

31.08.1996

Сев. Ирландия

1:0

5

06.10.2001

Польша

1:1

16.10.2002

Сев. Ирландия

0:0

5

17.11.2015

Словения

1:1

06.10.2017

Косово

2:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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