Украина сыграла на «ноль» с Германией впервые с июня 1997 года
«Рекордная» серия нашей команды с пропущенными голами составила 7 игр
Сборная Украины, разойдясь по нулям с немцами, прервала свою «рекордную» серию с пропущенными мячами во встречах с Бундестимом, которая составила 7 игр. Единственный до сего времени раз наша команда оставалась «сухой» в баталиях с немцами 7 июня 1997 года – 0:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира в Киеве.
Завершили украинцы и еще одну затянувшуюся с пропущенными мячами – на чужих полях, составившую 6 игр. Последний раз наша сборная сумела отстоять свои ворота в неприкосновенности в гостях 24 сентября 2022 года, когда разгромила Армению в Лиге наций со счетом 5:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные серии сборной Украины с пропущенными мячами с одним соперником
|
Серия
|
Соперник
|
Началась
|
Счет
|
Завершилась
|
Счет
|
7
|
Германия
|
10.11.2001
|
1:1 (д)
|
03.06.2024
|
0:0 (г)
|
6*
|
Румыния
|
26.02.2001
|
0:1 (н)
|
|
|
6
|
Испания
|
29.03.2003
|
2:2 (д)
|
13.10.2020
|
1:0 (д)
|
6
|
Италия
|
30.06.2006
|
0:3 (н)
|
20.11.2023
|
0:0 (д)
|
5
|
Франция
|
06.06.2004
|
0:1 (г)
|
15.11.2013
|
2:0 (д)
* серия не закончена.
Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
10
|
17.11.2019
|
Сербия
|
2:2
|
16.11.2021
|
Босния
|
2:0
|
9
|
30.04.2003
|
Дания
|
0:2
|
17.11.2004
|
Турция
|
3:0
|
6
|
02.06.2007
|
Франция
|
0:2
|
01.06.2008
|
Швеция
|
1:0
|
6
|
26.03.2023
|
Англия
|
0:2
|
03.06.2024
|
Германия
|
0:0
|
5
|
26.08.1992
|
Венгрия
|
1:2
|
23.10.1993
|
США
|
1:0
|
5
|
15.03.1994
|
Израиль
|
0:1
|
26.04.1995
|
Эстония
|
1:0
|
5
|
06.09.1995
|
Литва
|
3:1
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия
|
1:0
|
5
|
06.10.2001
|
Польша
|
1:1
|
16.10.2002
|
Сев. Ирландия
|
0:0
|
5
|
17.11.2015
|
Словения
|
1:1
|
06.10.2017
|
Косово
|
2:0
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