Украина сыграла на «ноль» с Германией впервые с июня 1997 года

Сборная Украины, разойдясь по нулям с немцами, прервала свою «рекордную» серию с пропущенными мячами во встречах с Бундестимом, которая составила 7 игр. Единственный до сего времени раз наша команда оставалась «сухой» в баталиях с немцами 7 июня 1997 года – 0:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира в Киеве.

Завершили украинцы и еще одну затянувшуюся с пропущенными мячами – на чужих полях, составившую 6 игр. Последний раз наша сборная сумела отстоять свои ворота в неприкосновенности в гостях 24 сентября 2022 года, когда разгромила Армению в Лиге наций со счетом 5:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии сборной Украины с пропущенными мячами с одним соперником

Серия Соперник Началась Счет Завершилась Счет 7 Германия 10.11.2001 1:1 (д) 03.06.2024 0:0 (г) 6* Румыния 26.02.2001 0:1 (н) 6 Испания 29.03.2003 2:2 (д) 13.10.2020 1:0 (д) 6 Италия 30.06.2006 0:3 (н) 20.11.2023 0:0 (д) 5 Франция 06.06.2004 0:1 (г) 15.11.2013 2:0 (д)

* серия не закончена.

Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами