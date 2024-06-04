Костюк / Русе – Фернандес / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с девятым сеяным дуэтом Лейла Фернандес (Канада) / Эрин Рутлифф​ (Новая Зеландия).​ Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Симонны Матье после матча в участием Надежды Киченок. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Мирра Андреева / Вера Звонарьова – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.

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