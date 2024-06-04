Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк / Русе – Фернандес / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 13:46 |
417
0

Костюк / Русе – Фернандес / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда парного разряда на Ролан Гаррос

04 июня 2024, 13:46 |
417
0
Костюк / Русе – Фернандес / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с девятым сеяным дуэтом Лейла Фернандес (Канада) / Эрин Рутлифф​ (Новая Зеландия).​ Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Симонны Матье после матча в участием Надежды Киченок. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Мирра Андреева / Вера Звонарьова – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эллен ПЕРЕС – о баранках от Свёнтек: «Поэтому я перестала играть одиночку»
Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Марта Костюк смотреть онлайн Елена-Габриэла Русе Ролан Гаррос 2024 Лейла Фернандес Эрин Рутлифф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Усик даже близко не стоит». Дюбеф назвал лучшего боксера в мире
Бокс | 04 июня 2024, 10:29 10
«Усик даже близко не стоит». Дюбеф назвал лучшего боксера в мире
«Усик даже близко не стоит». Дюбеф назвал лучшего боксера в мире

Президент Top Rank считает лучшим Наою Иноуэ

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня
Теннис | 04 июня 2024, 06:45 0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня

Во вторник на корты Парижа выйдут три представительницы Украины

Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Теннис | 03.06.2024, 19:44
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Футбол | 04.06.2024, 07:11
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 03.06.2024, 21:35
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 13:42 5
Теннис
Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
02.06.2024, 15:35 1
Бокс
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
03.06.2024, 07:30 2
Бокс
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
02.06.2024, 18:10 1
Футбол
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 10
Теннис
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем