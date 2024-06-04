Степаненко вошел в десятку самых возрастных игроков сборной Украины

Матч против Германии (0:0) Тарас Степаненко провел в 34 года 300 дней. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных игроков сборной Украины, вытеснив из нее Александра Кучера.

Буквально на днях капитану нашей команды может составить компанию Андрей Ярмоленко. С немцами он сыграл в 34 года 224 дня и занимает теперь 12-ю позицию в списке ветеранов сборной. При этом Андрей всего на 4 дня моложе Андрея Диканя, замыкающего топ-10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 37 лет 348 дней Андрей ПЯТОВ 11.06.2022 ЛН Армения 3:0 (д) 37 лет 83 дня Анатолий ТИМОЩУК 21.06.2016 ЧЕф Польша 0:1 (н) 37 лет 58 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 29.02.2012 ТМ Израиль 3:2 (г) 37 лет 34 дня Вячеслав ШЕВЧУК 16.06.2016 ЧЕф Сев. Ирландия 0:2 (н) 36 лет 338 дней Александр ГОРЯИНОВ 01.06.2012 ТМ Австрия 2:3 (г) 36 лет 149 дней Руслан РОТАНЬ 27.03.2018 ТМ Япония 2:1 (н) 35 лет 264 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 19.06.2012 ЧЕф Англия 0:1 (д) 35 лет 36 дней Олег ЛУЖНЫЙ 10.09.2003 ЧЕо Испания 1:2 (г) 34 года 300 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 03.06.2014 ТМ Германия 0:0 (г) 34 года 228 дней Андрей ДИКАНЬ 29.02.2012 ТМ Израиль 3:2 (г) 34 года 227 дней Александр КУЧЕР 06.06.2017 ТМ Мальта 0:1 (н) 34 года 224 дня Андрей ЯРМОЛЕНКО 03.06.2014 ТМ Германия 0:0 (г) 34 года 118 дней ЭДМАР 12.10.2014 ЧЕо Македония 1:0 (д)

* на день последнего матча.

ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.