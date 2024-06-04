Степаненко вошел в десятку самых возрастных игроков сборной Украины
Матч против Германии капитан нашей дружины провел в 34 года 300 дней
Матч против Германии (0:0) Тарас Степаненко провел в 34 года 300 дней. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных игроков сборной Украины, вытеснив из нее Александра Кучера.
Буквально на днях капитану нашей команды может составить компанию Андрей Ярмоленко. С немцами он сыграл в 34 года 224 дня и занимает теперь 12-ю позицию в списке ветеранов сборной. При этом Андрей всего на 4 дня моложе Андрея Диканя, замыкающего топ-10.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 348 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
11.06.2022
|
ЛН
|
Армения
|
3:0 (д)
|
37 лет 83 дня
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
21.06.2016
|
ЧЕф
|
Польша
|
0:1 (н)
|
37 лет 58 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Израиль
|
3:2 (г)
|
37 лет 34 дня
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
16.06.2016
|
ЧЕф
|
Сев. Ирландия
|
0:2 (н)
|
36 лет 338 дней
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Австрия
|
2:3 (г)
|
36 лет 149 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Япония
|
2:1 (н)
|
35 лет 264 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
19.06.2012
|
ЧЕф
|
Англия
|
0:1 (д)
|
35 лет 36 дней
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
10.09.2003
|
ЧЕо
|
Испания
|
1:2 (г)
|
34 года 300 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
03.06.2014
|
ТМ
|
Германия
|
0:0 (г)
|
34 года 228 дней
|
Андрей ДИКАНЬ
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Израиль
|
3:2 (г)
|
34 года 227 дней
|
Александр КУЧЕР
|
06.06.2017
|
ТМ
|
Мальта
|
0:1 (н)
|
34 года 224 дня
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
03.06.2014
|
ТМ
|
Германия
|
0:0 (г)
|
34 года 118 дней
|
ЭДМАР
|
12.10.2014
|
ЧЕо
|
Македония
|
1:0 (д)
* на день последнего матча.
ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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