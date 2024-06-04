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  4. Степаненко вошел в десятку самых возрастных игроков сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2024, 13:44 |
193
1

Степаненко вошел в десятку самых возрастных игроков сборной Украины

Матч против Германии капитан нашей дружины провел в 34 года 300 дней

04 июня 2024, 13:44 |
193
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Степаненко вошел в десятку самых возрастных игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч против Германии (0:0) Тарас Степаненко провел в 34 года 300 дней. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных игроков сборной Украины, вытеснив из нее Александра Кучера.

Буквально на днях капитану нашей команды может составить компанию Андрей Ярмоленко. С немцами он сыграл в 34 года 224 дня и занимает теперь 12-ю позицию в списке ветеранов сборной. При этом Андрей всего на 4 дня моложе Андрея Диканя, замыкающего топ-10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

37 лет 348 дней

Андрей ПЯТОВ

11.06.2022

ЛН

Армения

3:0 (д)

37 лет 83 дня

Анатолий ТИМОЩУК

21.06.2016

ЧЕф

Польша

0:1 (н)

37 лет 58 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

29.02.2012

ТМ

Израиль

3:2 (г)

37 лет 34 дня

Вячеслав ШЕВЧУК

16.06.2016

ЧЕф

Сев. Ирландия

0:2 (н)

36 лет 338 дней

Александр ГОРЯИНОВ

01.06.2012

ТМ

Австрия

2:3 (г)

36 лет 149 дней

Руслан РОТАНЬ

27.03.2018

ТМ

Япония

2:1 (н)

35 лет 264 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

19.06.2012

ЧЕф

Англия

0:1 (д)

35 лет 36 дней

Олег ЛУЖНЫЙ

10.09.2003

ЧЕо

Испания

1:2 (г)

34 года 300 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

03.06.2014

ТМ

Германия

0:0 (г)

34 года 228 дней

Андрей ДИКАНЬ

29.02.2012

ТМ

Израиль

3:2 (г)

34 года 227 дней

Александр КУЧЕР

06.06.2017

ТМ

Мальта

0:1 (н)

34 года 224 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

03.06.2014

ТМ

Германия

0:0 (г)

34 года 118 дней

ЭДМАР

12.10.2014

ЧЕо

Македония

1:0 (д)

* на день последнего матча.

ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Тарас Степаненко сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Sheva19
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