Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос
4 июня первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/4 финала полька сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой (№6 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Гофф – Жабер. Ориентировочное время начала встречи – 14:20 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, чешка пока не выигрывала.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Онс Жабер (№9 WTA).
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