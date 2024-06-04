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  4. Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 14:20 |
538
0

Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос

04 июня 2024, 14:20 |
538
0
Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

4 июня первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала полька сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой (№6 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Гофф – Жабер. Ориентировочное время начала встречи – 14:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, чешка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Онс Жабер (№9 WTA).

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смотреть онлайн Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024 Маркета Вондроушова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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