Коко Гофф – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос
4 июня третья ракетка мира Коко Гофф продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/4 финала американка сразится с Онс Жабер из Туниса (№9 WTA). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 7-я встреча теннисисток, американка выиграла 4 раза.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Маркетой Вондроушовой (№6 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем летом может сменить клуб
Майкл Хантер хочет провести с украинцем еще один бой