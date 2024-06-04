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Ролан Гаррос
04 июня 2024, 12:10 | Обновлено 04 июня 2024, 13:09
387
0

Коко Гофф – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Ролан Гаррос

04 июня 2024, 12:10 | Обновлено 04 июня 2024, 13:09
387
0
Коко Гофф – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

4 июня третья ракетка мира Коко Гофф продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала американка сразится с Онс Жабер из Туниса (№9 WTA). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток, американка выиграла 4 раза.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Маркетой Вондроушовой (№6 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Коко Гофф Онс Жабер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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