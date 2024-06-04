Коко Гофф – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня третья ракетка мира Коко Гофф продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала американка сразится с Онс Жабер из Туниса (№9 WTA). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисисток, американка выиграла 4 раза.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Маркетой Вондроушовой (№6 WTA).

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