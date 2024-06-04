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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2024, 12:40 | Обновлено 04 июня 2024, 12:43
1869
1

Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины на выход в 1/4 финала Евро-2024

У украинской команды высокие шансы на выход из группы

04 июня 2024, 12:40 | Обновлено 04 июня 2024, 12:43
1869
1
Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины на выход в 1/4 финала Евро-2024
УАФ

Сборная Украины сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.

Суперкомпьютер от Opta оценил шансы украинской команды на Евро-2024.

Шанс на то, что сборная Украины сумеет выйти из группы, составляет 69.4%. На выход украинцев в четвертьфинал турнира Opta дает Украине 26%, на полуфинал 9.4%, на финал 3.1%, а на победу 1%.

Главными фаворитами на победу на Евро-2024 являются сборные Англии (19.9%), Франции (19.1%) и Германии (12.4%).

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу статистика
Дмитро Олійник Источник: The Analyst
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Harun Bakircioğlu
Но при этом мы входим в топ-10 самых дорогих сборных Евро
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