Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины на выход в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Украины сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.

Суперкомпьютер от Opta оценил шансы украинской команды на Евро-2024.

Шанс на то, что сборная Украины сумеет выйти из группы, составляет 69.4%. На выход украинцев в четвертьфинал турнира Opta дает Украине 26%, на полуфинал 9.4%, на финал 3.1%, а на победу 1%.

Главными фаворитами на победу на Евро-2024 являются сборные Англии (19.9%), Франции (19.1%) и Германии (12.4%).

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.