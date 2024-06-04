Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины на выход в 1/4 финала Евро-2024
У украинской команды высокие шансы на выход из группы
Сборная Украины сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.
Суперкомпьютер от Opta оценил шансы украинской команды на Евро-2024.
Шанс на то, что сборная Украины сумеет выйти из группы, составляет 69.4%. На выход украинцев в четвертьфинал турнира Opta дает Украине 26%, на полуфинал 9.4%, на финал 3.1%, а на победу 1%.
Главными фаворитами на победу на Евро-2024 являются сборные Англии (19.9%), Франции (19.1%) и Германии (12.4%).
Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).
Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.
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