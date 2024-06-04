Кобин подверг критике прогресс сборной Украины при Реброве. Что не так?

Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился мнением о товарищеском матче между «сине-желтыми» и сборной Германии, который принес ничью 0:0.

«…При назначении Реброва мы слышали много заявлений, что будем играть в смелый футбол, футбол будущего и так далее. Я ничего не увидел вообще и за отборочные матчи Евро, и за работу, которая сейчас проводится. Не вижу, чтобы команда спрогрессировала. По тому уровню игроков, которые у нас сейчас есть в команде – а у нас очень мощная линия атаки, и это ребята показывают игрой в клубе – сборная играет, по-моему, слишком примитивно, в робкий футбол. Они не играют смело, а футбол любит смелых – и всегда смелые побеждают.

Пока этого не видно, хотя достаточно времени прошло. Сыграть так, как сыграли вчера – окей, был какой-то план на игру, но если, по заявлениям, мы хотим быть на уровне с топ-сборными, то нужно играть в смелый футбол.

Что Реброву нужно сделать, чтобы его футбол был «смелее»? Нужно играть выше своих ворот, хорошо поработать над высокой линией обороны, высоким прессингом, контрпрессингом. Те команды, которые играют в таком ключе, обычно побеждают, берут трофеи. Этот футбол – яркий, и болельщик ценит такой футбол. Сыграть максимально от обороны, трижды перейти середину поля, чтобы Мудрик выбежал в контратаку – для нашей сборной это слишком просто, и каких-то тактических моментов я не вижу.

На этот момент, по сравнению с командой Александра Петракова, я не вижу каких-либо изменений. Мы видим, что наши игроки Цыганков и Довбик борются в чемпионате Испании, играя в атакующий футбол, забивают, отдают голевые передачи и показывают достойный уровень игры. Тот же Мудрик играет в атакующем стиле, Судаков в «Шахтере», Шапаренко в «Динамо», Забарный в «Борнмуте», Миколенко, те же Трубин из «Бенфики» и Лунин из «Реала» – этими игроками нужно играть в смелый, агрессивный футбол и никого не бояться. Так, как мы вчера отыграли матч против сборной Германии – мне показалось, что мы кого-то боимся. Не ребята, а тренерский штаб боится. Не уверены в своих силах», – заявил Кобин.

Напомним, 7 июня сборная Украина сыграет спарринг с командой Польшей.

Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0.