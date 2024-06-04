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  4. Кобин подверг критике прогресс сборной Украины при Реброве. Что не так?
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 11:24 | Обновлено 04 июня 2024, 11:28
1143
6

Кобин подверг критике прогресс сборной Украины при Реброве. Что не так?

Экс-игрок – о спарринге украинской и немецкой сборных

04 июня 2024, 11:24 | Обновлено 04 июня 2024, 11:28
1143
6
Кобин подверг критике прогресс сборной Украины при Реброве. Что не так?
УАФ

Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился мнением о товарищеском матче между «сине-желтыми» и сборной Германии, который принес ничью 0:0.

«…При назначении Реброва мы слышали много заявлений, что будем играть в смелый футбол, футбол будущего и так далее. Я ничего не увидел вообще и за отборочные матчи Евро, и за работу, которая сейчас проводится. Не вижу, чтобы команда спрогрессировала. По тому уровню игроков, которые у нас сейчас есть в команде – а у нас очень мощная линия атаки, и это ребята показывают игрой в клубе – сборная играет, по-моему, слишком примитивно, в робкий футбол. Они не играют смело, а футбол любит смелых – и всегда смелые побеждают.

Пока этого не видно, хотя достаточно времени прошло. Сыграть так, как сыграли вчера – окей, был какой-то план на игру, но если, по заявлениям, мы хотим быть на уровне с топ-сборными, то нужно играть в смелый футбол.

Что Реброву нужно сделать, чтобы его футбол был «смелее»? Нужно играть выше своих ворот, хорошо поработать над высокой линией обороны, высоким прессингом, контрпрессингом. Те команды, которые играют в таком ключе, обычно побеждают, берут трофеи. Этот футбол – яркий, и болельщик ценит такой футбол. Сыграть максимально от обороны, трижды перейти середину поля, чтобы Мудрик выбежал в контратаку – для нашей сборной это слишком просто, и каких-то тактических моментов я не вижу.

На этот момент, по сравнению с командой Александра Петракова, я не вижу каких-либо изменений. Мы видим, что наши игроки Цыганков и Довбик борются в чемпионате Испании, играя в атакующий футбол, забивают, отдают голевые передачи и показывают достойный уровень игры. Тот же Мудрик играет в атакующем стиле, Судаков в «Шахтере», Шапаренко в «Динамо», Забарный в «Борнмуте», Миколенко, те же Трубин из «Бенфики» и Лунин из «Реала» – этими игроками нужно играть в смелый, агрессивный футбол и никого не бояться. Так, как мы вчера отыграли матч против сборной Германии – мне показалось, что мы кого-то боимся. Не ребята, а тренерский штаб боится. Не уверены в своих силах», – заявил Кобин.

Напомним, 7 июня сборная Украина сыграет спарринг с командой Польшей.

Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0.

По теме:
Немец Нойер оценил матч, в котором его ошибка могла принести Украине победу
ВИДЕО. Ребров дал оценку матчу Германия – Украина, который принес 0:0
Мюллер поделился выводами из матча Германия – Украина
Василий Кобин товарищеские матчи Германия - Украина сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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Комментарии 6
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umnuy2
они без смелости полматча из штрафной не выходили а если бы неслись вперёд то немцы бы 5-0 сделали.Уровень у нас неплохой игроков но с ТОП сборными тяжко нам.В англиях германиях франциях тоже не лохи играют
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+2
serg1508
А де це так Вася круто пограв або потренував що може бути експертом? Бачу зараз дуже багато експертів стало з тих,хто колись полірували лаву та пару раз буцнули по м'ячу. А який з нього тренер він також показав .
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+1
Dovbush
І чого він ще не тренер збірної?
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+1
potemkin78
Лунин, Трубин и Забарный играют в агрессивный атакующий футбол? а кто из них больше голов забил?
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+1
😼
Так і є
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+1
New Zealander
Тут я погоджуюсь із Кобіним. По тому набору гравців який в нас вже є ми не повинні грати в такий боязкий футбол. Ми по складу краще ніж наприклад Угорщина але Угорщина грає краще за нас. Гляньте гру де вони виграли від Німеччини. Вони не відбивалися як ми і більше того - вони грали першим номером там.
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0
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