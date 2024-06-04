Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обошел Федерера. Джоковичу покорился рекорд турниров Grand Slam
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 11:07 | Обновлено 04 июня 2024, 11:09
220
0

Обошел Федерера. Джоковичу покорился рекорд турниров Grand Slam

Серб пробился в четвертьфинал Ролан Гаррос 2024

04 июня 2024, 11:07 | Обновлено 04 июня 2024, 11:09
220
0
Обошел Федерера. Джоковичу покорился рекорд турниров Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович стал участником 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Он в 1/8 финала турнира в пяти сетах обыграл 27-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Черундоло – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Эта победа позволила Джоковичу выйти на первое место по количеству четвертьфиналов в турнирах серии Grand Slam в Открытой эре. На счету Новака теперь 59 участий в 1/4 финала против 58 у швейцарца Роджера Федерера.

Ко всему прочему, победа над Черундоло стала для Джоковича 370-й на мейджорах. По данному показателю он также обогнал бывшую первую ракетку мира Роджера Федерера.

По теме:
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос 2024 на 4 июня
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Новак и колено выжили. Джокович снова чуть не вылетел из Ролан Гаррос 2024
Новак Джокович рекорд Роджер Федерер Ролан Гаррос 2024
Юрій Остроумов Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Футбол | 03 июня 2024, 12:28 9
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ

Украинский вратарь теперь не уверен, стоит ли оставаться в «королевском клубе»

Украинская теннисистка снялась с Ролан Гаррос 2024
Теннис | 03 июня 2024, 18:12 1
Украинская теннисистка снялась с Ролан Гаррос 2024
Украинская теннисистка снялась с Ролан Гаррос 2024

Людмила Киченок отказалась продолжать выступления в миксте вместе с Мате Павичем

Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Футбол | 03.06.2024, 19:00
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04.06.2024, 08:21
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Футбол | 04.06.2024, 06:49
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
02.06.2024, 19:27
Бокс
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
03.06.2024, 07:30 2
Бокс
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 17
Футбол
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
03.06.2024, 22:40 5
Футбол
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
03.06.2024, 06:55 1
Бокс
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 19:08 2
Теннис
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
04.06.2024, 00:03 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем