Обошел Федерера. Джоковичу покорился рекорд турниров Grand Slam

Сербский теннисист Новак Джокович стал участником 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Он в 1/8 финала турнира в пяти сетах обыграл 27-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Черундоло – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Эта победа позволила Джоковичу выйти на первое место по количеству четвертьфиналов в турнирах серии Grand Slam в Открытой эре. На счету Новака теперь 59 участий в 1/4 финала против 58 у швейцарца Роджера Федерера.

Ко всему прочему, победа над Черундоло стала для Джоковича 370-й на мейджорах. По данному показателю он также обогнал бывшую первую ракетку мира Роджера Федерера.