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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 10:50 | Обновлено 04 июня 2024, 10:53
1961
0

Немец Нойер оценил матч, в котором его ошибка могла принести Украине победу

Голкипер Бундестим – о спарринге, состоявшемся в Нюрнберге

04 июня 2024, 10:50 | Обновлено 04 июня 2024, 10:53
1961
0
Немец Нойер оценил матч, в котором его ошибка могла принести Украине победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о товарищеской игре со сборной Украины (0:0), в которой на 88-й минуте он допустил ошибку, чудом не ставшую роковой для его команды.

«К сожалению, мы не были вознаграждены за наши усилия. Но мы были стабильны. У нас всегда было доминирование и стабильность», – признался 38-летний Нойер после финального свистка.

Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0.

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Мануэль Нойер Германия - Украина сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Bild
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