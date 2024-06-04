Немец Нойер оценил матч, в котором его ошибка могла принести Украине победу

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о товарищеской игре со сборной Украины (0:0), в которой на 88-й минуте он допустил ошибку, чудом не ставшую роковой для его команды.

«К сожалению, мы не были вознаграждены за наши усилия. Но мы были стабильны. У нас всегда было доминирование и стабильность», – признался 38-летний Нойер после финального свистка.

Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0.