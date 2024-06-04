Чемпионат Европы04 июня 2024, 10:50 | Обновлено 04 июня 2024, 10:53
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Немец Нойер оценил матч, в котором его ошибка могла принести Украине победу
Голкипер Бундестим – о спарринге, состоявшемся в Нюрнберге
04 июня 2024, 10:50 | Обновлено 04 июня 2024, 10:53
1961
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о товарищеской игре со сборной Украины (0:0), в которой на 88-й минуте он допустил ошибку, чудом не ставшую роковой для его команды.
«К сожалению, мы не были вознаграждены за наши усилия. Но мы были стабильны. У нас всегда было доминирование и стабильность», – признался 38-летний Нойер после финального свистка.
Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0.
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