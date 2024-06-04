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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 10:33 | Обновлено 04 июня 2024, 10:39
223
0

ВИДЕО. Ребров дал оценку матчу Германия – Украина, который принес 0:0

Наставник «сине-желтых» – о спарринге перед Евро-2024

04 июня 2024, 10:33 | Обновлено 04 июня 2024, 10:39
223
0
ВИДЕО. Ребров дал оценку матчу Германия – Украина, который принес 0:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал исход товарищеского матча с командой Германии, который завершился вничью 0:0.

Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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